https://ria.ru/20220907/laboratoriya-1815244407.html

В Пензе открылась новая микробиологическая лаборатория

В Пензе открылась новая микробиологическая лаборатория - РИА Новости, 07.09.2022

В Пензе открылась новая микробиологическая лаборатория

Новая микробиологическая лаборатория, которая позволит проводить до миллиона исследований всех типов ежегодно, открылась в среду на базе областного центра... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:49

2022-09-07T18:49

2022-09-07T18:49

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ПЕНЗА, 7 сен - РИА Новости. Новая микробиологическая лаборатория, которая позволит проводить до миллиона исследований всех типов ежегодно, открылась в среду на базе областного центра специализированных видов медицинской помощи в Пензе, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Лабораторно-диагностический корпус областного центра специализированных видов медпомощи открыт. Это мощнейшая микробиологическая лаборатория, благодаря которой можно проводить до миллиона исследований всех типов в год. Решение о строительстве корпуса было принято незамедлительно во время пика заболеваемости коронавирусом. Мы понимали, что мощностей наших лабораторий не хватает, а исследования необходимо проводить максимально быстро, чтобы как можно скорее начинать лечение пациентов. Построить лабораторию нам удалось всего за год", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что в лаборатории установлено высокотехнологичное оборудование, которое позволит полностью автоматизировать процесс исследования и защитить медиков от заражения."Теперь пензенцы будут получать результаты анализов в разы быстрее, и это поможет повысить эффективность лечения. Пандемия коронавируса не отступает, и мы продолжаем бороться за каждую жизнь. Планируем усовершенствовать комплекс оказания специализированной помощи в КИМе (центре специализированных видов медпомощи) - построить еще один лечебно-диагностический корпус. Тогда эффективность лечения инфекционных заболеваний в нашем регионе будет еще выше", - подчеркнул глава региона.Как сообщила пресс-служба правительства региона, новый объект создан на средства бюджета Пензенской области. Общая площадь нового семиэтажного корпуса превышает 1,9 тысячи квадратных метров. Здесь будут проводиться все виды лабораторных исследований по определению этиологического фактора инфекционных заболеваний: молекулярно-биологические, бактериологические, иммуносерологические, вирусологические, паразитологические, микологические.Уточняется, что при необходимости микробиологическая лаборатория возьмет на себя выполнение дорогостоящих и редких клинических исследований для всех государственных учреждений здравоохранения региона.

https://ria.ru/20220728/pomosch-1805505820.html

https://ria.ru/20220714/melnichenko-1802513522.html

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общество, олег мельниченко, пенза, пензенская область