https://ria.ru/20220907/kreditovanie-1815106228.html

В КМСП рассказали о запросах регионов по льготному кредитованию бизнеса

В КМСП рассказали о запросах регионов по льготному кредитованию бизнеса - РИА Новости, 07.09.2022

В КМСП рассказали о запросах регионов по льготному кредитованию бизнеса

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости о запросах регионов по льготному... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:57

2022-09-07T12:57

2022-09-07T12:57

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

новости компаний - экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости о запросах регионов по льготному кредитованию бизнеса.По его словам, некоторые регионы помимо стандартных потребностей, запрашивают также возможности льготного фондирования, чтобы банк МСП стал оператором. "У нас много задач по регионам, есть над чем работать", - отметил Исаевич.Генеральный директор Корпорации МСП также рассказал о работе корпорации на ВЭФ во Владивостоке. Корпорация активно участвует в сессиях форума, а также проводит встречи с представителями малого и среднего бизнеса на площадке ВЭФ"Традиционно у нас есть три вектора работы на площадке Восточного экономического форума: это споры и дискуссии в рамках сессий. Также мы встречаемся с бизнесом и обсуждаем насущные вопросы. И третий вектор - диалог с регионами. Здесь речь не столько о новых соглашениях, сколько о конкретике и запросах регионов. Простой пример по Дальнему Востоку. С одной стороны, у нас рост по линии Корпорации МСП составляет 60%. Но это всего 12 миллиардов и всего 5% от нашей финансовой поддержки в этом году. И мы понимаем, как мы совместно с регионами можем эту поддержку увеличить, сделать ее адресной. Есть два бенефициара такой поддержки - предприниматель и регион. У нас большой запрос от регионов в помощи в структурировании, с банками, с оцифровкой сервисов и мер поддержки, в нормативной донастройке с точки зрения регуляторики", - подытожил Исаевич.

https://ria.ru/20220905/investkredity-1814372749.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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