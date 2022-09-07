01:40 07.09.2022 (обновлено: 05:04 07.09.2022)
Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его
Губернатор Носов: США и Япония после отказа от закупки магаданского краба перекупают его
Улов краба. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Япония, США и Южная Корея, несмотря на отказ от контрактов с магаданскими рыбаками на поставку краба и трубача, перекупают эти морепродукты, но теперь эта продукция обходится им дороже - тем самым они фактически "стреляют себе в ногу", заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Это связано с давление дяди Сэма на своих вассалов. Они фактически стреляют себе в ногу, потому что они кушают эту продукцию, только теперь она им обходится дороже. Логистика доставки, как минимум, документального оформления стала другая. Чем больше посредников, тем хуже для потребителей. Там мы видим, что политиканами плевать на эти вещи, плевать на людей", - сказал Носов.
Он отметил, что магаданские рыбаки продолжают вкладывать инвестиции. "Наши рыбаки имеют инвестиционный пакет 30 миллиардов рублей. Мы работаем", - добавил губернатор.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.