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Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его - РИА Новости, 07.09.2022
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Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его
Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его - РИА Новости, 07.09.2022
Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его
Япония, США и Южная Корея, несмотря на отказ от контрактов с магаданскими рыбаками на поставку краба и трубача, перекупают эти морепродукты, но теперь эта... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:40
2022-09-07T05:04
экономика
сергей носов
япония
сша
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Япония, США и Южная Корея, несмотря на отказ от контрактов с магаданскими рыбаками на поставку краба и трубача, перекупают эти морепродукты, но теперь эта продукция обходится им дороже - тем самым они фактически "стреляют себе в ногу", заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Он отметил, что магаданские рыбаки продолжают вкладывать инвестиции. "Наши рыбаки имеют инвестиционный пакет 30 миллиардов рублей. Мы работаем", - добавил губернатор.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, сергей носов, япония, сша, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Сергей Носов, Япония, США, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
01:40 07.09.2022 (обновлено: 05:04 07.09.2022)
 
Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его

Губернатор Носов: США и Япония после отказа от закупки магаданского краба перекупают его

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкУлов краба
Улов краба - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Япония, США и Южная Корея, несмотря на отказ от контрактов с магаданскими рыбаками на поставку краба и трубача, перекупают эти морепродукты, но теперь эта продукция обходится им дороже - тем самым они фактически "стреляют себе в ногу", заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Это связано с давление дяди Сэма на своих вассалов. Они фактически стреляют себе в ногу, потому что они кушают эту продукцию, только теперь она им обходится дороже. Логистика доставки, как минимум, документального оформления стала другая. Чем больше посредников, тем хуже для потребителей. Там мы видим, что политиканами плевать на эти вещи, плевать на людей", - сказал Носов.
Он отметил, что магаданские рыбаки продолжают вкладывать инвестиции. "Наши рыбаки имеют инвестиционный пакет 30 миллиардов рублей. Мы работаем", - добавил губернатор.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
01:38
Носов назвал лукавством отношение некоторых стран к российскому золоту
 
ЭкономикаСергей НосовЯпонияСШАВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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