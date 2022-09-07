https://ria.ru/20220907/krab-1814987560.html

Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его

Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его - РИА Новости, 07.09.2022

Носов: США после отказа от закупки магаданского краба перекупают его

Япония, США и Южная Корея, несмотря на отказ от контрактов с магаданскими рыбаками на поставку краба и трубача, перекупают эти морепродукты, но теперь эта... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:40

2022-09-07T01:40

2022-09-07T05:04

экономика

сергей носов

япония

сша

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Япония, США и Южная Корея, несмотря на отказ от контрактов с магаданскими рыбаками на поставку краба и трубача, перекупают эти морепродукты, но теперь эта продукция обходится им дороже - тем самым они фактически "стреляют себе в ногу", заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Он отметил, что магаданские рыбаки продолжают вкладывать инвестиции. "Наши рыбаки имеют инвестиционный пакет 30 миллиардов рублей. Мы работаем", - добавил губернатор.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/lukavstvo-1814987153.html

япония

сша

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Максим Горбачев

экономика, сергей носов, япония, сша, восточный экономический форум — 2022 (вэф)