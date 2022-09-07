https://ria.ru/20220907/koronavirus-1815069525.html

В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 287 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 8400 случаев COVID-19, 34 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:22

2022-09-07T11:22

2022-09-07T11:22

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8400 случаев COVID-19, 34 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8 400, госпитализировано 287 человек, выздоровело 7 150 человек, 34 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3 916 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 069 933 случая коронавируса, выздоровели 2 847 113 человек, умерли 45 379 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии