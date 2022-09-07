https://ria.ru/20220907/kongressmeny-1815216311.html
Делегация американских конгрессменов посетит Тайвань
Делегация американских конгрессменов посетит Тайвань - РИА Новости, 07.09.2022
Делегация американских конгрессменов посетит Тайвань
Делегация конгрессменов из США 7-9 сентября посетит Тайвань, сообщает в среду Американский институт на Тайване, который де-факто выполняет роль посольства США... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:31
2022-09-07T17:31
2022-09-07T17:31
в мире
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Делегация конгрессменов из США 7-9 сентября посетит Тайвань, сообщает в среду Американский институт на Тайване, который де-факто выполняет роль посольства США на острове."Члены Палаты представителей США Стефани Мерфи, Скотт Франклин, Кай Кахеле, Джо Уилсон, Энди Барр, Даррелл Исса, Клаудиа Тенни, Кэт Каммак посетят Тайвань 7-9 сентября в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте института.Отмечается, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, США, Китай
Делегация американских конгрессменов посетит Тайвань
Делегация американских конгрессменов посетит Тайвань с 7 по 9 сентября
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Делегация конгрессменов из США 7-9 сентября посетит Тайвань, сообщает в среду Американский институт на Тайване, который де-факто выполняет роль посольства США на острове.
"Члены Палаты представителей США Стефани Мерфи, Скотт Франклин, Кай Кахеле, Джо Уилсон, Энди Барр, Даррелл Исса, Клаудиа Тенни, Кэт Каммак посетят Тайвань 7-9 сентября в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте института.
Отмечается, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на остров в начале августа. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.