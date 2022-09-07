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В ДНР национализировали имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл" - РИА Новости, 07.09.2022
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В ДНР национализировали имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл"
В ДНР национализировали имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл" - РИА Новости, 07.09.2022
В ДНР национализировали имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился перевести имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл" на территории ДНР в государственную... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:31
2022-09-07T20:31
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился перевести имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл" на территории ДНР в государственную собственность.В постановлении Пушилин постановил прекратить обязательства по договорам, заключённым ООО "Комбинат "Каргилл" в отношении принадлежащего ему имущества на территории ДНР и права собственности на него."Постановляю: обратить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, включая движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы, в государственную собственность Донецкой Народной Республики без компенсации собственнику стоимости такого имущества и закрепить на праве хозяйственного ведения за государственной корпорацией по разработке и реализации современных технологий "Донецкие технологии", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте главы ДНР.Пушилин также постановил до 1 января 2023 года организовать работу по государственной регистрации права собственности корпорации на недвижимое имущество комбината. Постановление вступает в силу со дня его подписания.Комбинат "Каргилл" до 2014 года являлся крупнейшим на Украине предприятием по переработке подсолнечника и производству растительного масла. Ранее комбинат принадлежал американской компании Cargill Inc.
https://ria.ru/20220906/pushilin-1814928483.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815264790.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина
20:31 07.09.2022
 
В ДНР национализировали имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл"

Пушилин распорядился национализировать имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился перевести имущество маслоэкстракционного комбината "Каргилл" на территории ДНР в государственную собственность.
В постановлении Пушилин постановил прекратить обязательства по договорам, заключённым ООО "Комбинат "Каргилл" в отношении принадлежащего ему имущества на территории ДНР и права собственности на него.
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"Постановляю: обратить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, включая движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы, в государственную собственность Донецкой Народной Республики без компенсации собственнику стоимости такого имущества и закрепить на праве хозяйственного ведения за государственной корпорацией по разработке и реализации современных технологий "Донецкие технологии", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте главы ДНР.
Пушилин также постановил до 1 января 2023 года организовать работу по государственной регистрации права собственности корпорации на недвижимое имущество комбината. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Комбинат "Каргилл" до 2014 года являлся крупнейшим на Украине предприятием по переработке подсолнечника и производству растительного масла. Ранее комбинат принадлежал американской компании Cargill Inc.
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