https://ria.ru/20220907/kolyma-1814986354.html

Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать

Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать - РИА Новости, 07.09.2022

Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать

Современные и равные с другими регионами условия жизни необходимо создать в Магаданской области, чтобы решить задачу притока людей в регион, заявил губернатор... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:23

2022-09-07T01:23

2022-09-07T01:23

общество

магаданская область

магадан

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Современные и равные с другими регионами условия жизни необходимо создать в Магаданской области, чтобы решить задачу притока людей в регион, заявил губернатор области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Губернатор отметил, что ребята, которые начинают с рабочих профессий, это потенциал региона, так как они уже думают о том, чтобы связать с ним свою дельнейшую жизнь."Что касается притока, всегда ехали в Магадан те, кто хотел заработать, те, кто хотел себя реализовать. И такие возможности по самореализации и по заработку они остаются, но очень важно в современных условиях создать для них (приезжающих – ред.) современные или равные с другими регионами условия жизни: воспитание детей, образование детей. Тогда мы не просто решим задачу притока, но и решим задачу, которую перед нами ставит президент: обеспечить достойные комфортные условия для жизни наших людей", - сказал Носов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html

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Максим Горбачев

общество, магаданская область, магадан, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022