Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать
Губернатор Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать
Губернатор Магаданской области Сергей Носов . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Современные и равные с другими регионами условия жизни необходимо создать в Магаданской области, чтобы решить задачу притока людей в регион, заявил губернатор области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Сегодня видим конкурс на место в специальные образовательные учреждения, которые готовят рабочие профессии. Вот там конкурс на место идет. Это связано и с техническим перевооружением этих учреждений специального среднего технического образования, но и со стипендиями, которые они (учащиеся – ред.) у нас сегодня получают", - рассказал Носов.
Губернатор отметил, что ребята, которые начинают с рабочих профессий, это потенциал региона, так как они уже думают о том, чтобы связать с ним свою дельнейшую жизнь.
"Что касается притока, всегда ехали в Магадан те, кто хотел заработать, те, кто хотел себя реализовать. И такие возможности по самореализации и по заработку они остаются, но очень важно в современных условиях создать для них (приезжающих – ред.) современные или равные с другими регионами условия жизни: воспитание детей, образование детей. Тогда мы не просто решим задачу притока, но и решим задачу, которую перед нами ставит президент: обеспечить достойные комфортные условия для жизни наших людей", - сказал Носов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.