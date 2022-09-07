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Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать - РИА Новости, 07.09.2022
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Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать
Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать - РИА Новости, 07.09.2022
Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать
Современные и равные с другими регионами условия жизни необходимо создать в Магаданской области, чтобы решить задачу притока людей в регион, заявил губернатор... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:23
2022-09-07T01:23
общество
магаданская область
магадан
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Современные и равные с другими регионами условия жизни необходимо создать в Магаданской области, чтобы решить задачу притока людей в регион, заявил губернатор области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Губернатор отметил, что ребята, которые начинают с рабочих профессий, это потенциал региона, так как они уже думают о том, чтобы связать с ним свою дельнейшую жизнь."Что касается притока, всегда ехали в Магадан те, кто хотел заработать, те, кто хотел себя реализовать. И такие возможности по самореализации и по заработку они остаются, но очень важно в современных условиях создать для них (приезжающих – ред.) современные или равные с другими регионами условия жизни: воспитание детей, образование детей. Тогда мы не просто решим задачу притока, но и решим задачу, которую перед нами ставит президент: обеспечить достойные комфортные условия для жизни наших людей", - сказал Носов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, магаданская область, магадан, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Магаданская область, Магадан, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
01:23 07.09.2022
 
Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать

Губернатор Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Губернатор Магаданской области Сергей Носов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Современные и равные с другими регионами условия жизни необходимо создать в Магаданской области, чтобы решить задачу притока людей в регион, заявил губернатор области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Сегодня видим конкурс на место в специальные образовательные учреждения, которые готовят рабочие профессии. Вот там конкурс на место идет. Это связано и с техническим перевооружением этих учреждений специального среднего технического образования, но и со стипендиями, которые они (учащиеся – ред.) у нас сегодня получают", - рассказал Носов.
Губернатор отметил, что ребята, которые начинают с рабочих профессий, это потенциал региона, так как они уже думают о том, чтобы связать с ним свою дельнейшую жизнь.
"Что касается притока, всегда ехали в Магадан те, кто хотел заработать, те, кто хотел себя реализовать. И такие возможности по самореализации и по заработку они остаются, но очень важно в современных условиях создать для них (приезжающих – ред.) современные или равные с другими регионами условия жизни: воспитание детей, образование детей. Тогда мы не просто решим задачу притока, но и решим задачу, которую перед нами ставит президент: обеспечить достойные комфортные условия для жизни наших людей", - сказал Носов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ОбществоМагаданская областьМагаданДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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