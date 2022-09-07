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Путин назвал киевский режим неонацистским - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин назвал киевский режим неонацистским
Путин назвал киевский режим неонацистским - РИА Новости, 07.09.2022
Путин назвал киевский режим неонацистским
Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:29
2022-09-07T12:39
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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восточный экономический форум (вэф)
киев
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда указываем (в дискуссиях с европейскими партнерами) на неонацистский след в сегодняшней власти Киева", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), киев, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет
Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Киев, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
12:29 07.09.2022 (обновлено: 12:39 07.09.2022)
 
Путин назвал киевский режим неонацистским

Президент Путин заявил, что у сегодняшней власти в Киеве есть неонацистский след

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда указываем (в дискуссиях с европейскими партнерами) на неонацистский след в сегодняшней власти Киева", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Владимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)КиевРоссияРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
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