https://ria.ru/20220907/kiev-1815090498.html

Путин назвал киевский режим неонацистским

Путин назвал киевский режим неонацистским - РИА Новости, 07.09.2022

Путин назвал киевский режим неонацистским

Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:29

2022-09-07T12:29

2022-09-07T12:39

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

киев

россия

русский (остров)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда указываем (в дискуссиях с европейскими партнерами) на неонацистский след в сегодняшней власти Киева", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815092036.html

киев

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русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), киев, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет