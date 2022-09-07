https://ria.ru/20220907/kiev-1815090498.html
Путин назвал киевский режим неонацистским
Путин назвал киевский режим неонацистским - РИА Новости, 07.09.2022
Путин назвал киевский режим неонацистским
Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:29
2022-09-07T12:29
2022-09-07T12:39
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
киев
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда указываем (в дискуссиях с европейскими партнерами) на неонацистский след в сегодняшней власти Киева", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815092036.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), киев, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет
Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Киев, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
12:29 07.09.2022 (обновлено: 12:39 07.09.2022)
Путин назвал киевский режим неонацистским
Президент Путин заявил, что у сегодняшней власти в Киеве есть неонацистский след