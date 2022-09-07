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Умер сирийский художник Элиас Заят - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
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Умер сирийский художник Элиас Заят
Умер сирийский художник Элиас Заят - РИА Новости, 07.09.2022
Умер сирийский художник Элиас Заят
Умер сирийский художник Элиас Заят. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:22
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культура
новости культуры
искусство
сирия
живопись
дамаск (город)
болгария
египет
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер сирийский художник Элиас Заят. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery.Он был одним из самых значительных мастеров XX века в своей стране, говорится в заявлении галереи. Заят родился в 1935 году в Дамаске, учился в Болгарии и Египте. Он соединял стили, заимствованные из европейского модернизма, с раннехристианской иконографией и суфийскими образами. Мистические существа изображались на его полотнах на абстрактном фоне. В 1970-х он вернулся на родину. В своем творчестве художник постепенно перешел от европейского модернизма к более мистическому стилю, корни которого — в истории его страны.
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новости культуры, искусство, сирия, живопись, дамаск (город), болгария, египет
Культура, Новости культуры, Искусство, Сирия, Живопись, Дамаск (город), Болгария, Египет
12:22 07.09.2022 (обновлено: 12:23 07.09.2022)
 
Умер сирийский художник Элиас Заят

Сирийский художник Элиас Заят умер в возрасте 87 лет

© Фото : Green Art Gallery / Nadine KhouryСирийский художник Элиас Заят
Сирийский художник Элиас Заят - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Green Art Gallery / Nadine Khoury
Сирийский художник Элиас Заят. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер сирийский художник Элиас Заят. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery.
Он был одним из самых значительных мастеров XX века в своей стране, говорится в заявлении галереи.
Заят родился в 1935 году в Дамаске, учился в Болгарии и Египте. Он соединял стили, заимствованные из европейского модернизма, с раннехристианской иконографией и суфийскими образами. Мистические существа изображались на его полотнах на абстрактном фоне.
В 1970-х он вернулся на родину. В своем творчестве художник постепенно перешел от европейского модернизма к более мистическому стилю, корни которого — в истории его страны.
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