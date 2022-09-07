https://ria.ru/20220907/khudozhnik-1815081918.html

Умер сирийский художник Элиас Заят

Умер сирийский художник Элиас Заят - РИА Новости, 07.09.2022

Умер сирийский художник Элиас Заят

Умер сирийский художник Элиас Заят. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:22

2022-09-07T12:22

2022-09-07T12:23

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сирия

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дамаск (город)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер сирийский художник Элиас Заят. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery.Он был одним из самых значительных мастеров XX века в своей стране, говорится в заявлении галереи. Заят родился в 1935 году в Дамаске, учился в Болгарии и Египте. Он соединял стили, заимствованные из европейского модернизма, с раннехристианской иконографией и суфийскими образами. Мистические существа изображались на его полотнах на абстрактном фоне. В 1970-х он вернулся на родину. В своем творчестве художник постепенно перешел от европейского модернизма к более мистическому стилю, корни которого — в истории его страны.

https://ria.ru/20220907/emmanuelle-1815062941.html

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дамаск (город)

болгария

египет

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, сирия, живопись, дамаск (город), болгария, египет