https://ria.ru/20220907/khudozhnik-1815081918.html
Умер сирийский художник Элиас Заят
Умер сирийский художник Элиас Заят - РИА Новости, 07.09.2022
Умер сирийский художник Элиас Заят
Умер сирийский художник Элиас Заят. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:22
2022-09-07T12:22
2022-09-07T12:23
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сирия
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дамаск (город)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер сирийский художник Элиас Заят. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery.Он был одним из самых значительных мастеров XX века в своей стране, говорится в заявлении галереи. Заят родился в 1935 году в Дамаске, учился в Болгарии и Египте. Он соединял стили, заимствованные из европейского модернизма, с раннехристианской иконографией и суфийскими образами. Мистические существа изображались на его полотнах на абстрактном фоне. В 1970-х он вернулся на родину. В своем творчестве художник постепенно перешел от европейского модернизма к более мистическому стилю, корни которого — в истории его страны.
https://ria.ru/20220907/emmanuelle-1815062941.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, сирия, живопись, дамаск (город), болгария, египет
Культура, Новости культуры, Искусство, Сирия, Живопись, Дамаск (город), Болгария, Египет
12:22 07.09.2022 (обновлено: 12:23 07.09.2022)
Умер сирийский художник Элиас Заят
Сирийский художник Элиас Заят умер в возрасте 87 лет