https://ria.ru/20220907/khakasiya-1814998539.html
На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины
На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины - РИА Новости, 07.09.2022
На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины
Власти Хакасии и компания РУСАЛ в рамках работы Восточного экономического форума подписали соглашение, согласно которому в республике создадут особую... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:01
2022-09-07T06:01
2022-09-07T06:02
экономика
валентин коновалов
русский (остров)
владивосток
русал
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Власти Хакасии и компания РУСАЛ в рамках работы Восточного экономического форума подписали соглашение, согласно которому в республике создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) - Хакасскую технологическую долину, сообщил глава региона Валентин Коновалов."В её рамках планируется расширить мощности предприятия "САЯНАЛ" и построить новый завод по производству алюминиевой ленты и фольги. В проект будет инвестировано около 30 млрд руб. На предприятиях будет создано более 800 рабочих мест", - говорится в сообщении в Telegram-канале Коновалова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентин коновалов, русский (остров), владивосток, русал, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Валентин Коновалов, Русский (остров), Владивосток, Русал, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:01 07.09.2022 (обновлено: 06:02 07.09.2022)
На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины
Власти Хакасии и компания РУСАЛ договорились о создании особой экономической зоны