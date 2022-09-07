https://ria.ru/20220907/khakasiya-1814998539.html

На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины

На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины - РИА Новости, 07.09.2022

На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины

Власти Хакасии и компания РУСАЛ в рамках работы Восточного экономического форума подписали соглашение, согласно которому в республике создадут особую... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:01

2022-09-07T06:01

2022-09-07T06:02

экономика

валентин коновалов

русский (остров)

владивосток

русал

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Власти Хакасии и компания РУСАЛ в рамках работы Восточного экономического форума подписали соглашение, согласно которому в республике создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) - Хакасскую технологическую долину, сообщил глава региона Валентин Коновалов."В её рамках планируется расширить мощности предприятия "САЯНАЛ" и построить новый завод по производству алюминиевой ленты и фольги. В проект будет инвестировано около 30 млрд руб. На предприятиях будет создано более 800 рабочих мест", - говорится в сообщении в Telegram-канале Коновалова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html

русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

экономика, валентин коновалов, русский (остров), владивосток, русал, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)