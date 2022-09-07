https://ria.ru/20220907/keshbek-1814869660.html

Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком

Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком - РИА Новости, 07.09.2022

Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком

Эксперты рассказали, сколько путешественников намерены воспользоваться туристическим кешбэком, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:06

2022-09-07T05:06

2022-09-07T05:06

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новости - туризм

туту.ру

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько путешественников намерены воспользоваться туристическим кешбэком, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди 1869 человек и выяснили, что около 30 процентов из них планируют стать участниками программы. Для 18 процентов это будет первый опыт, а 12 процентов уже пользовались ее возможностями.Еще 31 процент респондентов знает об акции, но в этот раз путевки покупать не собирается. Не в курсе деталей программы оказались 39 процентов опрошенных.Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.

https://ria.ru/20220906/keshbek-1814726402.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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