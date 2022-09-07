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Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/keshbek-1814869660.html
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком - РИА Новости, 07.09.2022
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком
Эксперты рассказали, сколько путешественников намерены воспользоваться туристическим кешбэком, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:06
2022-09-07T05:06
туризм
туризм
новости - туризм
туту.ру
куда поехать в выходные
кешбэк
туристы
куда поехать
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько путешественников намерены воспользоваться туристическим кешбэком, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди 1869 человек и выяснили, что около 30 процентов из них планируют стать участниками программы. Для 18 процентов это будет первый опыт, а 12 процентов уже пользовались ее возможностями.Еще 31 процент респондентов знает об акции, но в этот раз путевки покупать не собирается. Не в курсе деталей программы оказались 39 процентов опрошенных.Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Туту.ру, куда поехать в выходные, Кешбэк, туристы, куда поехать
05:06 07.09.2022
 
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют купить путевки с кешбэком

Туту.ру: около трети путешественников осенью планируют воспользоваться программой кешбэка

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько путешественников намерены воспользоваться туристическим кешбэком, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди 1869 человек и выяснили, что около 30 процентов из них планируют стать участниками программы. Для 18 процентов это будет первый опыт, а 12 процентов уже пользовались ее возможностями.
Еще 31 процент респондентов знает об акции, но в этот раз путевки покупать не собирается. Не в курсе деталей программы оказались 39 процентов опрошенных.
Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
Туристы на реке Лене - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:48Туризм
Осенний этап программы туристического кэшбека продлевать не планируют
 
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