https://ria.ru/20220907/kapremont-1815099747.html

Горслужбы Москвы капитально отремонтировали Новоданиловскую набережную

Горслужбы Москвы капитально отремонтировали Новоданиловскую набережную - РИА Новости, 07.09.2022

Горслужбы Москвы капитально отремонтировали Новоданиловскую набережную

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили капитальный ремонт Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра города по... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:43

2022-09-07T12:43

2022-09-07T12:43

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили капитальный ремонт Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Содержанию городских набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновили Новоданиловскую набережную: заменили гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунного ограждения, сделали расшивку швов", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что комплекс работ был проведен на Тульском сходе набережной, который стал удобнее для пешеходов, в том числе маломобильных граждан.Бирюков напомнил, что в этом году плановый ремонт проходит еще на четырех столичных набережных - Котельнической, Гончарной, Кремлевской и Берсеневской. Там делают расшивку швов, ведь со временем их материал разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество