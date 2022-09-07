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Горслужбы Москвы капитально отремонтировали Новоданиловскую набережную
Горслужбы Москвы капитально отремонтировали Новоданиловскую набережную - РИА Новости, 07.09.2022
Горслужбы Москвы капитально отремонтировали Новоданиловскую набережную
Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили капитальный ремонт Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра города по... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:43
2022-09-07T12:43
2022-09-07T12:43
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петр бирюков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили капитальный ремонт Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Содержанию городских набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновили Новоданиловскую набережную: заменили гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунного ограждения, сделали расшивку швов", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что комплекс работ был проведен на Тульском сходе набережной, который стал удобнее для пешеходов, в том числе маломобильных граждан.Бирюков напомнил, что в этом году плановый ремонт проходит еще на четырех столичных набережных - Котельнической, Гончарной, Кремлевской и Берсеневской. Там делают расшивку швов, ведь со временем их материал разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили капитальный ремонт Новоданиловской набережной на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию городских набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновили Новоданиловскую набережную: заменили гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунного ограждения, сделали расшивку швов", - заявил Бирюков
.
Он подчеркнул, что комплекс работ был проведен на Тульском сходе набережной, который стал удобнее для пешеходов, в том числе маломобильных граждан.
"Гранитный пандус для спуска оборудовали металлическим поручнем и установили новый колясочный спуск, восстановили бетонные конструкции и плиты покрытия схода. Работы по капремонту набережной проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники", - отметил заммэра.
Бирюков напомнил, что в этом году плановый ремонт проходит еще на четырех столичных набережных - Котельнической, Гончарной, Кремлевской и Берсеневской. Там делают расшивку швов, ведь со временем их материал разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению.