https://ria.ru/20220907/kampus-1815163730.html

На ВЭФ-2022 открылся креативный кампус для молодежи Севера

На ВЭФ-2022 открылся креативный кампус для молодежи Севера - РИА Новости, 07.09.2022

На ВЭФ-2022 открылся креативный кампус для молодежи Севера

Молодежный мультимедийный креативный кампус "Душа России. Север" открылся в среду на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила журналистам глава РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:34

2022-09-07T15:34

2022-09-07T15:34

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

вэф-2022

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Молодежный мультимедийный креативный кампус "Душа России. Север" открылся в среду на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила журналистам глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова."Это идея Росконгресса и фонда "Инносоциум", поддержанная правительством автономного округа, потому что мы также заинтересованы в том, чтобы то, чем богаты коренные народы – в основном они проживают в нашей стране на северных территориях, – была возможность передать большому количеству людей. Такого рода пространство для молодых людей дает возможность выступить со своей идеей на этой площадке, познакомиться с другими знаниями и опытом, создать проектную команду, проект, реализовать его", - сказала Комарова.Интерьер павильона оформлен по мотивам традиционного северного чума в современной интерпретации с использованием предметов традиционного быта народов Севера. На этой территории организована работа молодежного пресс-центра, представлены мультимедийные проекты, также здесь пройдут уникальные мастер-классы от профессиональных дизайнеров и молодежной лаборатории народного искусства и дизайна по изготовлению сувениров-оберегов и национальной куклы, резьбы по дереву и кости, по обработке кожи и бересты. В зоне дискуссий, воссоздающей атмосферу беседы у очага, пройдут паблик-токи с представителями креативного сектора.Помимо этого, в медиазоне представлена интерактивная карта культурного наследия народов Севера, организован видеоарт "Душа России. Креативный Север", презентация NFT-коллекции "Цифровое стадо" и показ короткометражных фильмов по всем темам работы кампуса и видеоарта, посвященного Международному фестивалю кинодебютов "Дух огня", который проходит в Югре с 2003 года.

https://ria.ru/20220902/shkola-1814027477.html

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наталья комарова, вэф-2022, россия