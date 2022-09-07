https://ria.ru/20220907/iznasilovaniya-1815248873.html

В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске

В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске - РИА Новости, 07.09.2022

В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске

Сотрудники МВД Луганской Народной Республики задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске, сообщили РИА Новости в среду в Центре... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:12

2022-09-07T19:12

2022-09-07T19:12

луганская народная республика

ленинский район

мвд лнр

ситуация в днр и лнр

луганск

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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники МВД Луганской Народной Республики задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске, сообщили РИА Новости в среду в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР."Сотрудниками МВД ЛНР установлена причастность задержанного к пяти случаям нападения на девушек в Жовтневом и Ленинском районах Луганска. В ходе следствия установлено, что подозреваемый с начала лета текущего года совершил серию преступлений сексуального характера", - сообщил представитель ЦОС.Он уточнил, что задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. "Все преступления имели схожий характер: нападения совершались сзади с захватом шеи и последующим удушением, вследствие чего, жертва не могла долго сопротивляться и теряла сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, подозреваемый насиловал их", - рассказал сотрудник ведомства.По словам представителя МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две. "Как утверждает задержанный, умысла убивать не имел", - сообщил представитель ведомства.

https://ria.ru/20220820/mariupol-1811025766.html

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луганская народная республика, ленинский район, мвд лнр, ситуация в днр и лнр, луганск