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В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске - РИА Новости, 07.09.2022
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В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске
В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске - РИА Новости, 07.09.2022
В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске
Сотрудники МВД Луганской Народной Республики задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске, сообщили РИА Новости в среду в Центре... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:12
2022-09-07T19:12
луганская народная республика
ленинский район
мвд лнр
ситуация в днр и лнр
луганск
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники МВД Луганской Народной Республики задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске, сообщили РИА Новости в среду в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР."Сотрудниками МВД ЛНР установлена причастность задержанного к пяти случаям нападения на девушек в Жовтневом и Ленинском районах Луганска. В ходе следствия установлено, что подозреваемый с начала лета текущего года совершил серию преступлений сексуального характера", - сообщил представитель ЦОС.Он уточнил, что задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. "Все преступления имели схожий характер: нападения совершались сзади с захватом шеи и последующим удушением, вследствие чего, жертва не могла долго сопротивляться и теряла сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, подозреваемый насиловал их", - рассказал сотрудник ведомства.По словам представителя МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две. "Как утверждает задержанный, умысла убивать не имел", - сообщил представитель ведомства.
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луганская народная республика, ленинский район, мвд лнр, ситуация в днр и лнр, луганск
Луганская Народная Республика, Ленинский район, МВД ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Луганск
19:12 07.09.2022
 
В ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске

Сотрудники МВД ЛНР задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах женщин в Луганске

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкНашивка на форме бойца МВД ЛНР
Нашивка на форме бойца МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Нашивка на форме бойца МВД ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники МВД Луганской Народной Республики задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске, сообщили РИА Новости в среду в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
"Сотрудниками МВД ЛНР установлена причастность задержанного к пяти случаям нападения на девушек в Жовтневом и Ленинском районах Луганска. В ходе следствия установлено, что подозреваемый с начала лета текущего года совершил серию преступлений сексуального характера", - сообщил представитель ЦОС.
Он уточнил, что задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. "Все преступления имели схожий характер: нападения совершались сзади с захватом шеи и последующим удушением, вследствие чего, жертва не могла долго сопротивляться и теряла сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, подозреваемый насиловал их", - рассказал сотрудник ведомства.
По словам представителя МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две. "Как утверждает задержанный, умысла убивать не имел", - сообщил представитель ведомства.
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