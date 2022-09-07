https://ria.ru/20220907/iphone-1815268877.html
Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus - РИА Новости, 07.09.2022
Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:55
2022-09-07T20:55
2022-09-07T22:29
технологии
apple
apple iphone
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.У телефона появится керамическая защита экрана - Ceramic Shield, улучшатся возможности пыле- и влагозащиты, сообщили на презентации. Увеличен и объем батареи, а в модели 14 Plus, которая пришла на замену версии mini, обещают самый мощный аккумулятор в линейке.Базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15. Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.Телефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в пяти цветах. В аппаратах для американского рынка не будет разъема для сим-карты, телефон будет использовать виртуальную eSIM, сообщили на презентации. В США и Канаде телефоны будут оснащены возможностями спутниковой связи для экстренных звонков, сообщили на презентации.В линейке Pro - диагональ экрана та же, 6,1 и 6,7 дюйма, - пропадет так называемая "челка" для фронтальной камеры, вместе с динамиком она будет размещена в пространстве, уменьшенном на 30%, не соединяющемся с верхней частью телефона и чувствительном для нажатий, после которых на дисплей будет выводиться дополнительная информация, сообщили на презентации.Телефоны получили новый чип - A16 Bionic, а дисплеи iPhone 14 Pro теперь поддерживают Always-On Display - функцию постоянно включенного экрана.В Pro-линейке также обновили камеру - основной модуль стал 48 мегапикселей, новый сенсор получила и сверхширокоугольная камера. Pro-версии смартфонов доступны в четырех цветах.Apple представил и другие новые продукты. В частности, три модели Apple Watch - 8, второе поколение упрощенных SE и абсолютно новые Ultra, а также второе поколение наушников AirPods Pro.Версия Ultra позиционируется как часы для экстремалов и спортсменов: с сапфировым стеклом, работой до 60 часов в особом режиме (до 36 в обычном), более защищенным титановым корпусом, обновленными GPS и компасом.В AirPods Pro 2, как заявляет Apple, улучшили шумоподавление и режим "адаптивной прозрачности".
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технологии, apple, apple iphone
Технологии, Apple, Apple iPhone
20:55 07.09.2022 (обновлено: 22:29 07.09.2022)
Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
У телефона появится керамическая защита экрана - Ceramic Shield, улучшатся возможности пыле- и влагозащиты, сообщили на презентации. Увеличен и объем батареи, а в модели 14 Plus, которая пришла на замену версии mini, обещают самый мощный аккумулятор в линейке.
Базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15. Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.
Телефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в пяти цветах. В аппаратах для американского рынка не будет разъема для сим-карты, телефон будет использовать виртуальную eSIM, сообщили на презентации. В США и Канаде телефоны будут оснащены возможностями спутниковой связи для экстренных звонков, сообщили на презентации.
В линейке Pro - диагональ экрана та же, 6,1 и 6,7 дюйма, - пропадет так называемая "челка" для фронтальной камеры, вместе с динамиком она будет размещена в пространстве, уменьшенном на 30%, не соединяющемся с верхней частью телефона и чувствительном для нажатий, после которых на дисплей будет выводиться дополнительная информация, сообщили на презентации.
Телефоны получили новый чип - A16 Bionic, а дисплеи iPhone 14 Pro теперь поддерживают Always-On Display - функцию постоянно включенного экрана.
В Pro-линейке также обновили камеру - основной модуль стал 48 мегапикселей, новый сенсор получила и сверхширокоугольная камера. Pro-версии смартфонов доступны в четырех цветах.
Apple представил и другие новые продукты. В частности, три модели Apple Watch - 8, второе поколение упрощенных SE и абсолютно новые Ultra, а также второе поколение наушников AirPods Pro.
Версия Ultra позиционируется как часы для экстремалов и спортсменов: с сапфировым стеклом, работой до 60 часов в особом режиме (до 36 в обычном), более защищенным титановым корпусом, обновленными GPS и компасом.
В AirPods Pro 2, как заявляет Apple, улучшили шумоподавление и режим "адаптивной прозрачности".