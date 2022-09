https://ria.ru/20220907/iphone-1815268877.html

Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus - РИА Новости, 07.09.2022

Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:55

2022-09-07T20:55

2022-09-07T22:29

технологии

apple

apple iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815268112_0:1:1905:1073_1920x0_80_0_0_3c22eeacb680f543d8f8f0578f2c54e3.png

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.У телефона появится керамическая защита экрана - Ceramic Shield, улучшатся возможности пыле- и влагозащиты, сообщили на презентации. Увеличен и объем батареи, а в модели 14 Plus, которая пришла на замену версии mini, обещают самый мощный аккумулятор в линейке.Базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15. Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.Телефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в пяти цветах. В аппаратах для американского рынка не будет разъема для сим-карты, телефон будет использовать виртуальную eSIM, сообщили на презентации. В США и Канаде телефоны будут оснащены возможностями спутниковой связи для экстренных звонков, сообщили на презентации.В линейке Pro - диагональ экрана та же, 6,1 и 6,7 дюйма, - пропадет так называемая "челка" для фронтальной камеры, вместе с динамиком она будет размещена в пространстве, уменьшенном на 30%, не соединяющемся с верхней частью телефона и чувствительном для нажатий, после которых на дисплей будет выводиться дополнительная информация, сообщили на презентации.Телефоны получили новый чип - A16 Bionic, а дисплеи iPhone 14 Pro теперь поддерживают Always-On Display - функцию постоянно включенного экрана.В Pro-линейке также обновили камеру - основной модуль стал 48 мегапикселей, новый сенсор получила и сверхширокоугольная камера. Pro-версии смартфонов доступны в четырех цветах.Apple представил и другие новые продукты. В частности, три модели Apple Watch - 8, второе поколение упрощенных SE и абсолютно новые Ultra, а также второе поколение наушников AirPods Pro.Версия Ultra позиционируется как часы для экстремалов и спортсменов: с сапфировым стеклом, работой до 60 часов в особом режиме (до 36 в обычном), более защищенным титановым корпусом, обновленными GPS и компасом.В AirPods Pro 2, как заявляет Apple, улучшили шумоподавление и режим "адаптивной прозрачности".

https://ria.ru/20220721/whatsapp-1804056816.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple, apple iphone