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Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет - РИА Новости, 07.09.2022
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Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет
Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет - РИА Новости, 07.09.2022
Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет
Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня с августа 1998 года, на торгах в Токио цена за доллар достигала 143,18 иены. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:41
2022-09-07T05:41
экономика
токио
сша
япония
федеральная резервная система сша
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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня с августа 1998 года, на торгах в Токио цена за доллар достигала 143,18 иены.На торгах в США во вторник вечером доллар рос к евро и иене – до 142,76 иены за доллар с 140,59 в начале торгов. Это происходило на фоне выхода американской макростатистики, оказавшейся лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,9% с 56,7% в июле. Аналитики, напротив, ожидали его снижения. В целом доллар продолжают поддерживать ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.Кроме того, фоном для падения иены является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике - ФРС США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.
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экономика, токио, сша, япония, федеральная резервная система сша
Экономика, Токио, США, Япония, Федеральная резервная система США
05:41 07.09.2022
 
Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет

Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня с августа 1998 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо пункта обмена валют
Девушка проходит мимо пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня с августа 1998 года, на торгах в Токио цена за доллар достигала 143,18 иены.
На торгах в США во вторник вечером доллар рос к евро и иене – до 142,76 иены за доллар с 140,59 в начале торгов. Это происходило на фоне выхода американской макростатистики, оказавшейся лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,9% с 56,7% в июле. Аналитики, напротив, ожидали его снижения. В целом доллар продолжают поддерживать ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 07:12
Внутренний долг Японии впервые превысил тысячу триллионов иен
Кроме того, фоном для падения иены является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике - ФРС США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.
 
ЭкономикаТокиоСШАЯпонияФедеральная резервная система США
 
 
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