https://ria.ru/20220907/iena-1814997887.html

Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет

Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет - РИА Новости, 07.09.2022

Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет

Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня с августа 1998 года, на торгах в Токио цена за доллар достигала 143,18 иены. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:41

2022-09-07T05:41

2022-09-07T05:41

экономика

токио

сша

япония

федеральная резервная система сша

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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня с августа 1998 года, на торгах в Токио цена за доллар достигала 143,18 иены.На торгах в США во вторник вечером доллар рос к евро и иене – до 142,76 иены за доллар с 140,59 в начале торгов. Это происходило на фоне выхода американской макростатистики, оказавшейся лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,9% с 56,7% в июле. Аналитики, напротив, ожидали его снижения. В целом доллар продолжают поддерживать ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.Кроме того, фоном для падения иены является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике - ФРС США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

https://ria.ru/20220511/dolg-1787821130.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, токио, сша, япония, федеральная резервная система сша