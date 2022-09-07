https://ria.ru/20220907/golosovanie-1815274278.html

В Запорожье помощь России побуждает идти на голосование, заявил Развожаев

В Запорожье помощь России побуждает идти на голосование, заявил Развожаев - РИА Новости, 07.09.2022

В Запорожье помощь России побуждает идти на голосование, заявил Развожаев

Шефская помощь регионов России на освобожденных территориях Запорожской области показывает людям реальное отношение к ним и побуждает прийти на голосование о... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:29

2022-09-07T21:29

2022-09-07T21:29

михаил развожаев

россия

севастополь

запорожская область

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Шефская помощь регионов России на освобожденных территориях Запорожской области показывает людям реальное отношение к ним и побуждает прийти на голосование о воссоединении с Россией, сказал РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Совершенно очевидно, что время на освобожденных территориях работает на нас. Мы каждый день делаем позитивные дела. Севастополь, в частности, курирует Мелитополь и Мелитопольский район, поэтому я часто бываю там, наша команда там постоянно находится, несколько месяцев занимается установлением там мирной жизни, соцзащиты, служб. Мы понимаем, что каждая наша новая задача, которую мы там решаем: установка детской площадки, ремонт детского сада или школы, привоз учебников и гуманитарной помощи - показывает людям отношение России к людям, к тем целям и задачам, с которыми Россия освобождала территории", - сказал Развожаев.По его словам, украинские власти занимаются террором, обстреливая мирное население и разрушая инфраструктуру. Поток автомобилей на освобожденные территории говорит о том, что все больше людей хотят связать свое будущее с Россией."Сегодня все больше людей возвращаются домой, на территории, чтобы быть в России. Все больше людей, которые возвращаются, чтобы потом прийти на референдум и еще более значимо выразить свое мнение и желание вернуться в Россию", - сказал Развожаев.Севастополь шефствует над Мелитополем и Мелитопольским районом Запорожской области, а также над Старобельским районом ЛНР.

https://ria.ru/20220907/zerno-1815264645.html

https://ria.ru/20220907/zhiteli-1815194206.html

россия

севастополь

запорожская область

мелитополь

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михаил развожаев, россия, севастополь, запорожская область, мелитополь