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В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября - РИА Новости, 07.09.2022
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В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября
В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября - РИА Новости, 07.09.2022
В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября
Инфраструктура протестирована и готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 9-11 сентября, заявил РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:43
2022-09-07T09:05
ростелеком
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Инфраструктура протестирована и готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 9-11 сентября, заявил РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.Возможность проведения голосования с помощью ДЭГ на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом", будет у семи регионов РФ: Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской Калужской, Курской и Псковской областей. Москва будет голосовать также с применением ДЭГ, но на платформе, разработанной столичным департаментом информационных технологий."Выборы только начнутся, система электронного дистанционного голосования начнет работать утром в пятницу, мы готовились, аппаратно-программный комплекс собран, он протестирован и нами, и независимыми экспертами, поэтому в целом мы тоже никаких проблем не видим", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о готовности компании к ДЭГ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ростелеком, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Ростелеком, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
08:43 07.09.2022 (обновлено: 09:05 07.09.2022)
 
В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября

В "Ростелекоме" заявили о готовности инфраструктуры к проведению ДЭГ 9-11 сентября

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Инфраструктура протестирована и готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 9-11 сентября, заявил РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Возможность проведения голосования с помощью ДЭГ на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом", будет у семи регионов РФ: Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской Калужской, Курской и Псковской областей. Москва будет голосовать также с применением ДЭГ, но на платформе, разработанной столичным департаментом информационных технологий.
"Выборы только начнутся, система электронного дистанционного голосования начнет работать утром в пятницу, мы готовились, аппаратно-программный комплекс собран, он протестирован и нами, и независимыми экспертами, поэтому в целом мы тоже никаких проблем не видим", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о готовности компании к ДЭГ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Подготовка избирательного участка - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 11:46
Наблюдатели рассказали о подготовке к Единому дню голосования
 
РостелекомРоссияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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