08:43 07.09.2022 (обновлено: 09:05 07.09.2022)
В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября
В "Ростелекоме" заявили о готовности инфраструктуры к проведению ДЭГ 9-11 сентября
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Инфраструктура протестирована и готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 9-11 сентября, заявил РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Возможность проведения голосования с помощью ДЭГ на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом", будет у семи регионов РФ: Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской Калужской, Курской и Псковской областей. Москва будет голосовать также с применением ДЭГ, но на платформе, разработанной столичным департаментом информационных технологий.
"Выборы только начнутся, система электронного дистанционного голосования начнет работать утром в пятницу, мы готовились, аппаратно-программный комплекс собран, он протестирован и нами, и независимыми экспертами, поэтому в целом мы тоже никаких проблем не видим", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о готовности компании к ДЭГ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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