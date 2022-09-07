https://ria.ru/20220907/golosovanie-1815016663.html

В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября

В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября - РИА Новости, 07.09.2022

В "Ростелекоме" заявили о готовности к проведению ДЭГ 9-11 сентября

Инфраструктура протестирована и готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 9-11 сентября, заявил РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:43

2022-09-07T08:43

2022-09-07T09:05

ростелеком

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Инфраструктура протестирована и готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 9-11 сентября, заявил РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.Возможность проведения голосования с помощью ДЭГ на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом", будет у семи регионов РФ: Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской Калужской, Курской и Псковской областей. Москва будет голосовать также с применением ДЭГ, но на платформе, разработанной столичным департаментом информационных технологий."Выборы только начнутся, система электронного дистанционного голосования начнет работать утром в пятницу, мы готовились, аппаратно-программный комплекс собран, он протестирован и нами, и независимыми экспертами, поэтому в целом мы тоже никаких проблем не видим", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о готовности компании к ДЭГ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220826/vybory-1812260085.html

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Екатерина Зайцева

ростелеком, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)