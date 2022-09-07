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Суд в Париже закрыл дело о причастности офицеров к геноциду в Руанде - РИА Новости, 07.09.2022
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Суд в Париже закрыл дело о причастности офицеров к геноциду в Руанде
Суд в Париже закрыл дело о причастности офицеров к геноциду в Руанде - РИА Новости, 07.09.2022
Суд в Париже закрыл дело о причастности офицеров к геноциду в Руанде
Следователи в Париже заявили о прекращении дела в отношении пяти французских высокопоставленных офицеров, обвиняемых в соучастии в массовых убийствах тутси во... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:58
2022-09-07T19:58
в мире
эммануэль макрон
франция
руанда
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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Следователи в Париже заявили о прекращении дела в отношении пяти французских высокопоставленных офицеров, обвиняемых в соучастии в массовых убийствах тутси во время геноцида в Руанде в 1994 году, сообщило в среду агентство AFP."Следственные судьи в Париже вынесли постановление о прекращении дела о бездействии, вменяемом французской армии во время убийств в Бисесеро в конце июня 1994, в период геноцида тутси в Руанде", - сообщает агентство.В 2005 году по инициативе ассоциаций Survie, Ibuka, FIDH и шести выживших в Бисесеро во Франции было заведено дело против пяти французских офицеров, обвиняемых в том, что они на три дня покинули лагерь беженцев тутси, что привело к их массовой гибели между 27 и 30 июня 1994 года.В мае 2021 года прокуратура Парижа обратилась к судьям с запросом о прекращении дела в связи с тем, что его фигурантам так и не были предъявлены обвинения.В распоряжении, датированном 1 сентября, судьи отмечают, что "следствие не нашло прямых доказательств причастности французских вооруженных сил к происходившему в лагере беженцев недалеко от Бисесеро".В апреле 2021 года Руанда опубликовала отчет, согласно которому правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели. Как говорится в тексте документа, Франция оказывала поддержку правительству Руанды во время геноцида, в том числе предоставляла оружие, оборудование, защиту и советы лицам, осуществлявшим геноцид.В мае того же года президент Франции Эммануэль Макрон впервые признал ответственность европейской страны за геноцид в Руанде, отметив, что Франция "сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в стране".Согласно данным ООН, с апреля по июль 1994 года в ходе геноцида в Руанде погибли более 800,000 человек.
https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, руанда, оон, париж
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Руанда, ООН, Париж
19:58 07.09.2022
 
Суд в Париже закрыл дело о причастности офицеров к геноциду в Руанде

Парижский суд закрыл дело о причастности пятерых французских офицеров к геноциду в Руанде

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Следователи в Париже заявили о прекращении дела в отношении пяти французских высокопоставленных офицеров, обвиняемых в соучастии в массовых убийствах тутси во время геноцида в Руанде в 1994 году, сообщило в среду агентство AFP.
"Следственные судьи в Париже вынесли постановление о прекращении дела о бездействии, вменяемом французской армии во время убийств в Бисесеро в конце июня 1994, в период геноцида тутси в Руанде", - сообщает агентство.
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В 2005 году по инициативе ассоциаций Survie, Ibuka, FIDH и шести выживших в Бисесеро во Франции было заведено дело против пяти французских офицеров, обвиняемых в том, что они на три дня покинули лагерь беженцев тутси, что привело к их массовой гибели между 27 и 30 июня 1994 года.
В мае 2021 года прокуратура Парижа обратилась к судьям с запросом о прекращении дела в связи с тем, что его фигурантам так и не были предъявлены обвинения.
В распоряжении, датированном 1 сентября, судьи отмечают, что "следствие не нашло прямых доказательств причастности французских вооруженных сил к происходившему в лагере беженцев недалеко от Бисесеро".
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В апреле 2021 года Руанда опубликовала отчет, согласно которому правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели. Как говорится в тексте документа, Франция оказывала поддержку правительству Руанды во время геноцида, в том числе предоставляла оружие, оборудование, защиту и советы лицам, осуществлявшим геноцид.
В мае того же года президент Франции Эммануэль Макрон впервые признал ответственность европейской страны за геноцид в Руанде, отметив, что Франция "сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в стране".
Согласно данным ООН, с апреля по июль 1994 года в ходе геноцида в Руанде погибли более 800,000 человек.
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