Суд в Париже закрыл дело о причастности офицеров к геноциду в Руанде
Парижский суд закрыл дело о причастности пятерых французских офицеров к геноциду в Руанде
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Следователи в Париже заявили о прекращении дела в отношении пяти французских высокопоставленных офицеров, обвиняемых в соучастии в массовых убийствах тутси во время геноцида в Руанде в 1994 году, сообщило в среду агентство AFP.
"Следственные судьи в Париже вынесли постановление о прекращении дела о бездействии, вменяемом французской армии во время убийств в Бисесеро в конце июня 1994, в период геноцида тутси в Руанде", - сообщает агентство.
В 2005 году по инициативе ассоциаций Survie, Ibuka, FIDH и шести выживших в Бисесеро во Франции было заведено дело против пяти французских офицеров, обвиняемых в том, что они на три дня покинули лагерь беженцев тутси, что привело к их массовой гибели между 27 и 30 июня 1994 года.
В мае 2021 года прокуратура Парижа обратилась к судьям с запросом о прекращении дела в связи с тем, что его фигурантам так и не были предъявлены обвинения.
В распоряжении, датированном 1 сентября, судьи отмечают, что "следствие не нашло прямых доказательств причастности французских вооруженных сил к происходившему в лагере беженцев недалеко от Бисесеро".
В апреле 2021 года Руанда опубликовала отчет, согласно которому правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели. Как говорится в тексте документа, Франция оказывала поддержку правительству Руанды во время геноцида, в том числе предоставляла оружие, оборудование, защиту и советы лицам, осуществлявшим геноцид.
В мае того же года президент Франции Эммануэль Макрон впервые признал ответственность европейской страны за геноцид в Руанде, отметив, что Франция "сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в стране".
Согласно данным ООН, с апреля по июль 1994 года в ходе геноцида в Руанде погибли более 800,000 человек.