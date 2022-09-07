https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815082773.html
Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"
Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" - РИА Новости, 07.09.2022
Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"
Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" не только по политическим соображениям, они захотели покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:08
2022-09-07T12:08
2022-09-07T13:00
экономика
польша
германия
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" не только по политическим соображениям, они захотели покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот Польша взяла закрыла "Ямал — Европу". Поставила под санкции. По политическим соображениям. Не только. Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод "Ямал — Европу", но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от "Газпрома", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Путин отметил, что "немцы, получая самый дешевый газ, начали продавать полякам чуть-чуть подороже"."Вот и все. Вот в этом основа этого решения", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220803/gaz-1806816549.html
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РИА Новости
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экономика, польша, германия, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), ямал-европа (газопровод), газпром
Экономика, Польша, Германия, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Ямал-Европа (газопровод), Газпром
12:08 07.09.2022 (обновлено: 13:00 07.09.2022)
Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"
Путин: Польша закрыла "Ямал — Европу" для покупки российского газа по реверсу из Германии