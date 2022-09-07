https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815082773.html

Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"

Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" - РИА Новости, 07.09.2022

Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"

Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" не только по политическим соображениям, они захотели покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:08

2022-09-07T12:08

2022-09-07T13:00

экономика

польша

германия

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" не только по политическим соображениям, они захотели покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот Польша взяла закрыла "Ямал — Европу". Поставила под санкции. По политическим соображениям. Не только. Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод "Ямал — Европу", но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от "Газпрома", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Путин отметил, что "немцы, получая самый дешевый газ, начали продавать полякам чуть-чуть подороже"."Вот и все. Вот в этом основа этого решения", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220803/gaz-1806816549.html

https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, германия, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), ямал-европа (газопровод), газпром