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Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"
Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" - РИА Новости, 07.09.2022
Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"
Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" не только по политическим соображениям, они захотели покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:08
2022-09-07T13:00
экономика
польша
германия
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" не только по политическим соображениям, они захотели покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот Польша взяла закрыла "Ямал — Европу". Поставила под санкции. По политическим соображениям. Не только. Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод "Ямал — Европу", но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от "Газпрома", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Путин отметил, что "немцы, получая самый дешевый газ, начали продавать полякам чуть-чуть подороже"."Вот и все. Вот в этом основа этого решения", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220803/gaz-1806816549.html
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экономика, польша, германия, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), ямал-европа (газопровод), газпром
Экономика, Польша, Германия, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Ямал-Европа (газопровод), Газпром
12:08 07.09.2022 (обновлено: 13:00 07.09.2022)
 
Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"

Путин: Польша закрыла "Ямал — Европу" для покупки российского газа по реверсу из Германии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа" не только по политическим соображениям, они захотели покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот Польша взяла закрыла "Ямал — Европу". Поставила под санкции. По политическим соображениям. Не только. Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод "Ямал — Европу", но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от "Газпрома", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
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Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа
Путин отметил, что "немцы, получая самый дешевый газ, начали продавать полякам чуть-чуть подороже".
"Вот и все. Вот в этом основа этого решения", - сказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ЭкономикаПольшаГерманияРоссияВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Ямал-Европа (газопровод)Газпром
 
 
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