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Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию
Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 07.09.2022
Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию
Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:30
2022-09-07T11:30
2022-09-07T11:30
экономика
германия
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
северный поток — 2
санкции
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин"В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток — 2". Мы разделяем эти требования потребителей в Германии", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Путин отметил, что Россия готова "сделать это завтра". "Но не мы же санкции ввели", - сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что оно обусловлено тем, что "американцы сами хотят продавать - втридорога".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, северный поток — 2, санкции, санкции в отношении россии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, Германия, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Северный поток — 2, Санкции, Санкции в отношении России, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию
Путин: Россия разделяет требования народа Германии, недовольного повышением цен на энергию