https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815071929.html

Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию

Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 07.09.2022

Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию

Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:30

2022-09-07T11:30

2022-09-07T11:30

экономика

германия

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

северный поток — 2

санкции

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин"В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток — 2". Мы разделяем эти требования потребителей в Германии", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Путин отметил, что Россия готова "сделать это завтра". "Но не мы же санкции ввели", - сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что оно обусловлено тем, что "американцы сами хотят продавать - втридорога".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума

https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814768957.html

германия

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, северный поток — 2, санкции, санкции в отношении россии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022