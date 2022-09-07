https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815064365.html
Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря
Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря
Газопровод "Северный поток — 2" не зря строился, и "если нужно будет, пожалуйста, мы включим" его, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:03
2022-09-07T11:03
2022-09-07T12:16
экономика
северный поток — 2
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" не зря строился, и "если нужно будет, пожалуйста, мы включим" его, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума."Нет, мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток — 2", - сказал он, отвечая на вопрос, зря ли строили газопровод "Северный поток — 2", запуск которого был заморожен Германией.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html
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"Нужно будет – включим": Путин о "Северном потоке-2"
"Нужно будет – включим": Путин о "Северном потоке-2"
2022-09-07T11:03
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, северный поток — 2, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Северный поток — 2, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:03 07.09.2022 (обновлено: 12:16 07.09.2022)
Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря
Президент Путин: "Северный поток — 2" не зря строили, если нужно будет, включим его