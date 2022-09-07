https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815064365.html

Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря

Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря

Газопровод "Северный поток — 2" не зря строился, и "если нужно будет, пожалуйста, мы включим" его, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:03

2022-09-07T11:03

2022-09-07T12:16

экономика

северный поток — 2

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" не зря строился, и "если нужно будет, пожалуйста, мы включим" его, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума."Нет, мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток — 2", - сказал он, отвечая на вопрос, зря ли строили газопровод "Северный поток — 2", запуск которого был заморожен Германией.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html

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Ольга Фомченкова

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"Нужно будет – включим": Путин о "Северном потоке-2" "Нужно будет – включим": Путин о "Северном потоке-2" 2022-09-07T11:03 true PT0M10S

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Ольга Фомченкова

экономика, северный поток — 2, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)