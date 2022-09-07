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Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай - РИА Новости, 07.09.2022
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Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай
Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай - РИА Новости, 07.09.2022
Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай
Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с премьер-министром Монголии, обсудил строительство газопровода "Союз Восток" для поставок газа через республику в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:56
2022-09-07T08:56
экономика
алексей миллер
монголия
китай
русский (остров)
газпром
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с премьер-министром Монголии, обсудил строительство газопровода "Союз Восток" для поставок газа через республику в Китай, сообщил "Газпром"."Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ высоко оценили темпы реализации проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Проект - после успешного завершения технико-экономического обоснования и утверждения его результатов - перешел в практическую стадию: идет проектирование газопровода."Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.Встреча Миллера и премьер-министра Монголии состоялась в рамках ВЭФ-2022.Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/gazprom-1814713316.html
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монголия
китай
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экономика, алексей миллер, монголия, китай, русский (остров), газпром, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, Алексей Миллер, Монголия, Китай, Русский (остров), Газпром, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
08:56 07.09.2022
 
Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай

Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода "Союз Восток" в Китай

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с премьер-министром Монголии, обсудил строительство газопровода "Союз Восток" для поставок газа через республику в Китай, сообщил "Газпром".
"Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ высоко оценили темпы реализации проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 06:26
"Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ
Проект - после успешного завершения технико-экономического обоснования и утверждения его результатов - перешел в практическую стадию: идет проектирование газопровода.
"Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.
Встреча Миллера и премьер-министра Монголии состоялась в рамках ВЭФ-2022.
Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:25
"Газпром" и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани
 
ЭкономикаАлексей МиллерМонголияКитайРусский (остров)ГазпромДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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