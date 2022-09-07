https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815018852.html

Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай

Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай - РИА Новости, 07.09.2022

Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай

Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с премьер-министром Монголии, обсудил строительство газопровода "Союз Восток" для поставок газа через республику в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:56

2022-09-07T08:56

2022-09-07T08:56

экономика

алексей миллер

монголия

китай

русский (остров)

газпром

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с премьер-министром Монголии, обсудил строительство газопровода "Союз Восток" для поставок газа через республику в Китай, сообщил "Газпром"."Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ высоко оценили темпы реализации проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Проект - после успешного завершения технико-экономического обоснования и утверждения его результатов - перешел в практическую стадию: идет проектирование газопровода."Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.Встреча Миллера и премьер-министра Монголии состоялась в рамках ВЭФ-2022.Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/gazprom-1814713316.html

https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html

монголия

китай

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, алексей миллер, монголия, китай, русский (остров), газпром, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022