https://ria.ru/20220907/gaz-1815229591.html
СМИ: Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России
СМИ: Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России
Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:00
2022-09-07T18:00
2022-09-07T18:01
паоло джентилони
владимир путин
россия
нидерланды
евросоюз
еврокомиссия
природный газ
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник."Нидерланды, которые всегда выступали против потолка цен на газ, поддержат лимит в отношении российского газа", - говорится в сообщении агентства.Кроме того, сообщается, что страна поддерживает замену добровольного сокращения потребления газа на 15% в ЕС на обязательное.Еврокомиссия планирует обсудить со странами Евросоюза в пятницу набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из РФ и обязательное снижение потребления электричества в пиковые часы.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются.
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паоло джентилони, владимир путин, россия, нидерланды, евросоюз, еврокомиссия, природный газ, экономика
Паоло Джентилони, Владимир Путин, Россия, Нидерланды, Евросоюз, Еврокомиссия, Природный газ, Экономика
18:00 07.09.2022 (обновлено: 18:01 07.09.2022)
СМИ: Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России
Reuters: Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России