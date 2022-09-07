https://ria.ru/20220907/gaz-1815105514.html

ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов

ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов - РИА Новости, 07.09.2022

ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов

Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в прошлом году до 9%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:55

2022-09-07T12:55

2022-09-07T12:55

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РИМ, 7 сен – РИА Новости. Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в прошлом году до 9%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%."Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта…, в прошлом году он составлял 41%" - сказала глава Еврокомиссии в интервью европейским изданиям, которое в Италии опубликовала газета Stampa.Ранее она заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. По ее словам, план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет включать и ограничение цен на поставки газа по трубопроводу.Говоря о планах ввести дополнительный налог на прибыль энергетических компаний, фон дер Ляйен заявила, что их предполагается "направлять наиболее уязвимым семьям и компаниям". В конце августа она также сообщала, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815082773.html

https://ria.ru/20220907/putin-1815068620.html

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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, франция, италия, еврокомиссия, евросоюз