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ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов - РИА Новости, 07.09.2022
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ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов
ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов - РИА Новости, 07.09.2022
ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов
Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в прошлом году до 9%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:55
2022-09-07T12:55
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
владимир путин
россия
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италия
еврокомиссия
евросоюз
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РИМ, 7 сен – РИА Новости. Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в прошлом году до 9%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%."Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта…, в прошлом году он составлял 41%" - сказала глава Еврокомиссии в интервью европейским изданиям, которое в Италии опубликовала газета Stampa.Ранее она заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. По ее словам, план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет включать и ограничение цен на поставки газа по трубопроводу.Говоря о планах ввести дополнительный налог на прибыль энергетических компаний, фон дер Ляйен заявила, что их предполагается "направлять наиболее уязвимым семьям и компаниям". В конце августа она также сообщала, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, франция, италия, еврокомиссия, евросоюз
Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Россия, Франция, Италия, Еврокомиссия, Евросоюз
12:55 07.09.2022
 
ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу до девяти процентов

Фон дер Ляйен: ЕС сократил поставки газа из России по трубопроводу с 41 процента до девяти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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РИМ, 7 сен – РИА Новости. Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в прошлом году до 9%, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал — Европа"
"Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта…, в прошлом году он составлял 41%" - сказала глава Еврокомиссии в интервью европейским изданиям, которое в Италии опубликовала газета Stampa.
Ранее она заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. По ее словам, план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет включать и ограничение цен на поставки газа по трубопроводу.
Говоря о планах ввести дополнительный налог на прибыль энергетических компаний, фон дер Ляйен заявила, что их предполагается "направлять наиболее уязвимым семьям и компаниям". В конце августа она также сообщала, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:18
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
 
Цены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинРоссияФранцияИталияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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