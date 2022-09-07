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Газ из России дешевле для Европы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Газ из России дешевле для Европы, заявил Путин
Газ из России дешевле для Европы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Газ из России дешевле для Европы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:55
2022-09-07T11:45
россия
европа
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.Президент России подчеркнул, что российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан."Это совершенно очевидная вещь", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, европа, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Европа, Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:55 07.09.2022 (обновлено: 11:45 07.09.2022)
 
Газ из России дешевле для Европы, заявил Путин

Путин: очевидно, что газ из России дешевле для Европы, чем СПГ, привозимый через океан

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
Президент России подчеркнул, что российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан.
"Это совершенно очевидная вещь", - сказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди
 
РоссияЕвропаЭкономикаВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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