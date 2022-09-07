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Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/finlyandiya-1815075037.html
Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза
Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза - РИА Новости, 07.09.2022
Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза
Финляндия значительно сократила количество выдаваемых в России туристических виз и не будет ограничивать въезд без решения ЕС, заявил глава финского... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:39
2022-09-07T12:33
финляндия
евросоюз
туризм
туризм
новости - туризм
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Финляндия значительно сократила количество выдаваемых в России туристических виз и не будет ограничивать въезд без решения ЕС, заявил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.Министр находится в Каунасе, Литве на встрече со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы."Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии о том, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенского соглашения", - отметил министр, трансляция велась на сайте МИД Литвы.Финляндия, на фоне российской специальной военной операции на Украине, сократила с 1 сентября количество выдаваемых туристических виз в России до 100 в неделю, сообщал ранее МИД страны.
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финляндия, евросоюз, туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, санкции, в мире, россия, визы, мид финляндии, пекка хаависто, еврокомиссия
Финляндия, Евросоюз, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Россия, Визы, МИД Финляндии, Пекка Хаависто, Еврокомиссия
11:39 07.09.2022 (обновлено: 12:33 07.09.2022)
 
Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза

Финляндия сократила выдачу виз россиянам, но отказалась ограничивать въезд без решения ЕС

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии в Москве
Флаг Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Финляндия значительно сократила количество выдаваемых в России туристических виз и не будет ограничивать въезд без решения ЕС, заявил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
Министр находится в Каунасе, Литве на встрече со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы.
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"Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии о том, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенского соглашения", - отметил министр, трансляция велась на сайте МИД Литвы.
Финляндия, на фоне российской специальной военной операции на Украине, сократила с 1 сентября количество выдаваемых туристических виз в России до 100 в неделю, сообщал ранее МИД страны.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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