https://ria.ru/20220907/finlyandiya-1815075037.html

Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза

Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза - РИА Новости, 07.09.2022

Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза

Финляндия значительно сократила количество выдаваемых в России туристических виз и не будет ограничивать въезд без решения ЕС, заявил глава финского... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:39

2022-09-07T11:39

2022-09-07T12:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — РИА Новости. Финляндия значительно сократила количество выдаваемых в России туристических виз и не будет ограничивать въезд без решения ЕС, заявил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.Министр находится в Каунасе, Литве на встрече со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы."Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии о том, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенского соглашения", - отметил министр, трансляция велась на сайте МИД Литвы.Финляндия, на фоне российской специальной военной операции на Украине, сократила с 1 сентября количество выдаваемых туристических виз в России до 100 в неделю, сообщал ранее МИД страны.

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Владимир Лаврентьев

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