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Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы
Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы - РИА Новости, 07.09.2022
Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы
Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:34
2022-09-07T12:34
экономика
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
цены на нефть
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы."Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), цены на нефть, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Цены на нефть, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
12:34 07.09.2022
 
Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы

Путин: Запад не в том положении, чтобы диктовать России условия по ценам на энергоресурсы

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы.
"Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Экс-глава МИД Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Цены на нефтьВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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