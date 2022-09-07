https://ria.ru/20220907/energoresursy-1815092592.html

Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы

Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы - РИА Новости, 07.09.2022

Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы

Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:34

2022-09-07T12:34

2022-09-07T12:34

экономика

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

цены на нефть

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы."Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

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