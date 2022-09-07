https://ria.ru/20220907/energoresursy-1815092592.html
Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы
Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы - РИА Новости, 07.09.2022
Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы
Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:34
2022-09-07T12:34
2022-09-07T12:34
экономика
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
цены на нефть
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы."Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Экономика, Владимир Путин, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Цены на нефть, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин призвал Запад одуматься в ситуации с лимитом цен на энергоресурсы
Путин: Запад не в том положении, чтобы диктовать России условия по ценам на энергоресурсы