https://ria.ru/20220907/energoresursy-1815065272.html

Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы

Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы - РИА Новости, 07.09.2022

Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:06

2022-09-07T11:06

2022-09-07T12:37

экономика

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815083132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb483fd8867104829081bb7144f65c21.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы."Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя", - сказал он, комментируя предложение Евросоюза и стран G7 ограничить предельные цены на российские нефть и газ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815064365.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин назвал глупостью попытки ограничения цен на российский газ в Европе "Чушь, которая приведет к дальнейшему росту цен" – Путин рассказал, как в ЕС сами навязали России формулы цены на газ с привязкой к спотовым котировкам, а когда цены теперь выросли – пытаются административно ограничить их. 2022-09-07T11:06 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)