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Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы
Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы - РИА Новости, 07.09.2022
Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:06
2022-09-07T12:37
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы."Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя", - сказал он, комментируя предложение Евросоюза и стран G7 ограничить предельные цены на российские нефть и газ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Путин назвал глупостью попытки ограничения цен на российский газ в Европе
"Чушь, которая приведет к дальнейшему росту цен" – Путин рассказал, как в ЕС сами навязали России формулы цены на газ с привязкой к спотовым котировкам, а когда цены теперь выросли – пытаются административно ограничить их.
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экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:06 07.09.2022 (обновлено: 12:37 07.09.2022)
 
Путин оценил попытки ограничить цены на российские энергоресурсы

Президент Путин назвал глупыми попытки Запада ограничить цены на газ из России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы.
"Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя", - сказал он, комментируя предложение Евросоюза и стран G7 ограничить предельные цены на российские нефть и газ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Нужно будет – включим: Путин о Северном потоке-2 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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