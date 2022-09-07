https://ria.ru/20220907/energonositeli-1815244253.html

В Евросовете заявили о потерях компаний от высоких цен на энергоносители

В Евросовете заявили о потерях компаний от высоких цен на энергоносители - РИА Новости, 07.09.2022

В Евросовете заявили о потерях компаний от высоких цен на энергоносители

Многое компании в Европе понесут потери от цен на энергоносители в предстоящие осенние и зимние месяцы, сообщил вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира"... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:48

2022-09-07T18:48

2022-09-07T18:48

шарль мишель

европа

евросовет

европейский совет

евросоюз

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ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Многое компании в Европе понесут потери от цен на энергоносители в предстоящие осенние и зимние месяцы, сообщил вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира" председатель Европейского совета Шарль Мишель.В среду он принял участие в церемонии открытия представительства ЕС в Катаре."Следующие месяцы будут сложными для стран Евросоюза, и многие компании пострадают из-за высоких цен на энергоносители, но Россия не является партнером, которому можно доверять, и мы не должны на нее опираться в вопросе поставок энергоресурсов", - сказал Мишель.По его словам, Европа находится под давлением из-за конфликта России с Украиной, что влияет на поставки энергоносителей и поднимает цены.При этом глава Евросовета отметил, что "Катар играет основную роль в мировой энергетике, и страны Евросоюза хотят укреплять с ним отношения".Страны Евросоюза ищут альтернативные России источники поставок нефти и газа в условиях конфронтации из-за конфликта на Украине.

https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815180797.html

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шарль мишель, европа, евросовет, европейский совет, евросоюз, россия