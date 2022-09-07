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В Кузбассе построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 07.09.2022
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В Кузбассе построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна
В Кузбассе построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 07.09.2022
В Кузбассе построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна
Линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна построят в Беловском городском округе Кемеровской области к 2028 году, соглашение подписано на полях Восточного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:35
2022-09-07T12:35
экономика
сергей цивилев
кемеровская область
средняя азия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
китай
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна построят в Беловском городском округе Кемеровской области к 2028 году, соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса."В рамках соглашения, заключенного на VII Восточном экономическом форуме между правительством Кузбасса и генеральным директором ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" Сергеем Пушкиным, на территории Беловского городского округа к 2028 году будет построен элеваторный комплекс для единовременного хранения 200 тысяч тонн зерна. Стоимость инвестиционного проекта 5 миллиардов рублей, будет создано 120 рабочих мест", – говорится в сообщении.Уточняется, что линейный элеватор будет включать весь цикл обработки зерна: приемку, взвешивание, очистку, сушку, хранение, упаковку для дальнейшей транспортировки. Запуск предприятия поможет в целом укрепить экономику Кузбасса и сделать производство зерна и зернобобовых культур более выгодным для кузбасских селян."В условиях современной геополитической обстановки многие российские компании вынуждены переориентировать поставки своей продукции с западного на восточное направление. В этом смысле у сибирских и дальневосточных регионов есть существенное географическое преимущество, которое дает нам возможность развивать инвестиционный и экспортный потенциал. Реализация такого крупного проекта в Кузбассе даст дополнительный импульс развитию наших территорий", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.Отмечается, что запуск элеватора будет гарантировать селянам региона выгодный и гарантированный сбыт выращенной продукции. Кузбасс вошел в число семи регионов страны, где в рамках проекта "Новый сухопутный зерновой коридор" будут развивать высокотехнологичную инфраструктуру для расширения экспорта в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока. Ключевым объектом проекта станет "Забайкальский зерновой терминал", расположенный на границе с КНР, с мощностью перевалки 8 миллионов тонн зерна в год.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/elevator-1815049668.html
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кемеровская область
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экономика, сергей цивилев, кемеровская область, средняя азия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, китай, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Средняя Азия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Китай, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ)
12:35 07.09.2022
 
В Кузбассе построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна

В Кузбассе к 2028 году построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна построят в Беловском городском округе Кемеровской области к 2028 году, соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
"В рамках соглашения, заключенного на VII Восточном экономическом форуме между правительством Кузбасса и генеральным директором ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" Сергеем Пушкиным, на территории Беловского городского округа к 2028 году будет построен элеваторный комплекс для единовременного хранения 200 тысяч тонн зерна. Стоимость инвестиционного проекта 5 миллиардов рублей, будет создано 120 рабочих мест", – говорится в сообщении.
Подписание соглашения между Корпорацией развития Енисейской Сибири и ООО Новый Сухопутный Зерновой Коридор в рамках работы Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
10:23
Современный линейный элеватор построят в Красноярском крае
Уточняется, что линейный элеватор будет включать весь цикл обработки зерна: приемку, взвешивание, очистку, сушку, хранение, упаковку для дальнейшей транспортировки. Запуск предприятия поможет в целом укрепить экономику Кузбасса и сделать производство зерна и зернобобовых культур более выгодным для кузбасских селян.
"В условиях современной геополитической обстановки многие российские компании вынуждены переориентировать поставки своей продукции с западного на восточное направление. В этом смысле у сибирских и дальневосточных регионов есть существенное географическое преимущество, которое дает нам возможность развивать инвестиционный и экспортный потенциал. Реализация такого крупного проекта в Кузбассе даст дополнительный импульс развитию наших территорий", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Отмечается, что запуск элеватора будет гарантировать селянам региона выгодный и гарантированный сбыт выращенной продукции. Кузбасс вошел в число семи регионов страны, где в рамках проекта "Новый сухопутный зерновой коридор" будут развивать высокотехнологичную инфраструктуру для расширения экспорта в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока. Ключевым объектом проекта станет "Забайкальский зерновой терминал", расположенный на границе с КНР, с мощностью перевалки 8 миллионов тонн зерна в год.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Строительство животноводческого комплекса на Алтае
2 сентября, 14:09Алтайский край
На Алтае завершают строительство крупного животноводческого комплекса
 
ЭкономикаСергей ЦивилевКемеровская областьСредняя АзияДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022КитайВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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