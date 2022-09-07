В Кузбассе построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна
В Кузбассе к 2028 году построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна построят в Беловском городском округе Кемеровской области к 2028 году, соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
"В рамках соглашения, заключенного на VII Восточном экономическом форуме между правительством Кузбасса и генеральным директором ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" Сергеем Пушкиным, на территории Беловского городского округа к 2028 году будет построен элеваторный комплекс для единовременного хранения 200 тысяч тонн зерна. Стоимость инвестиционного проекта 5 миллиардов рублей, будет создано 120 рабочих мест", – говорится в сообщении.
Уточняется, что линейный элеватор будет включать весь цикл обработки зерна: приемку, взвешивание, очистку, сушку, хранение, упаковку для дальнейшей транспортировки. Запуск предприятия поможет в целом укрепить экономику Кузбасса и сделать производство зерна и зернобобовых культур более выгодным для кузбасских селян.
"В условиях современной геополитической обстановки многие российские компании вынуждены переориентировать поставки своей продукции с западного на восточное направление. В этом смысле у сибирских и дальневосточных регионов есть существенное географическое преимущество, которое дает нам возможность развивать инвестиционный и экспортный потенциал. Реализация такого крупного проекта в Кузбассе даст дополнительный импульс развитию наших территорий", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Отмечается, что запуск элеватора будет гарантировать селянам региона выгодный и гарантированный сбыт выращенной продукции. Кузбасс вошел в число семи регионов страны, где в рамках проекта "Новый сухопутный зерновой коридор" будут развивать высокотехнологичную инфраструктуру для расширения экспорта в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока. Ключевым объектом проекта станет "Забайкальский зерновой терминал", расположенный на границе с КНР, с мощностью перевалки 8 миллионов тонн зерна в год.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.