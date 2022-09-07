https://ria.ru/20220907/elektrichestvo-1815135417.html
Австрия на полтора года заморозит цены на электричество
Австрия на полтора года заморозит цены на электричество - РИА Новости, 07.09.2022
Австрия на полтора года заморозит цены на электричество
Австрия на 1,5 года "заморозит" цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года, сообщил в среду канцлер республики Карл Нехаммер. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:06
2022-09-07T14:06
2022-09-07T14:06
карл нехаммер
австрия
электричество
в мире
цены
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Австрия на 1,5 года "заморозит" цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года, сообщил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.Решение о снижении стоимости электроэнергии будет принято в среду, однако анонсировано еще в конце июля. Предполагалось, что оно начнет работать уже с осени."Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию", - сообщил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.Мера предполагает частичную компенсацию правительством затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 кВтч, выше этого предела компенсация не предусмотрена. Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.Ожидается, что мера уже отразится в счетах за электроэнергию с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года.
https://ria.ru/20220907/gaz-1814989360.html
https://ria.ru/20220907/putin-1815129702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карл нехаммер, австрия, электричество, в мире, цены
Карл Нехаммер, Австрия, Электричество, В мире, Цены
Австрия на полтора года заморозит цены на электричество
Канцлер Австрии Нехаммер пообещал с 1 декабря заморозить цены на электричество на 1,5 года
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Австрия на 1,5 года "заморозит" цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года, сообщил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.
Решение о снижении стоимости электроэнергии будет принято в среду, однако анонсировано еще в конце июля. Предполагалось, что оно начнет работать уже с осени.
"Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию", - сообщил Нехаммер
на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.
Мера предполагает частичную компенсацию правительством затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 кВтч, выше этого предела компенсация не предусмотрена. Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.
Ожидается, что мера уже отразится в счетах за электроэнергию с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года.