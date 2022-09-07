https://ria.ru/20220907/elektrichestvo-1815135417.html

Австрия на полтора года заморозит цены на электричество

Австрия на полтора года заморозит цены на электричество - РИА Новости, 07.09.2022

Австрия на полтора года заморозит цены на электричество

Австрия на 1,5 года "заморозит" цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года, сообщил в среду канцлер республики Карл Нехаммер. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:06

2022-09-07T14:06

2022-09-07T14:06

карл нехаммер

австрия

электричество

в мире

цены

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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Австрия на 1,5 года "заморозит" цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года, сообщил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.Решение о снижении стоимости электроэнергии будет принято в среду, однако анонсировано еще в конце июля. Предполагалось, что оно начнет работать уже с осени."Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию", - сообщил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.Мера предполагает частичную компенсацию правительством затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 кВтч, выше этого предела компенсация не предусмотрена. Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.Ожидается, что мера уже отразится в счетах за электроэнергию с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года.

https://ria.ru/20220907/gaz-1814989360.html

https://ria.ru/20220907/putin-1815129702.html

австрия

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Владимир Лаврентьев

карл нехаммер, австрия, электричество, в мире, цены