https://ria.ru/20220907/elektrichestvo-1814982872.html

Глава МВД Латвии заявил, что его ведомству нечем платить за электричество

Глава МВД Латвии заявил, что его ведомству нечем платить за электричество - РИА Новости, 07.09.2022

Глава МВД Латвии заявил, что его ведомству нечем платить за электричество

Министерство внутренних дел Латвии находится "в тупике", поскольку ему уже в октябре будет нечем оплачивать выросшие счета на электроэнергию, заявил во вторник... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T00:15

2022-09-07T00:15

2022-09-07T10:55

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латвия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел Латвии находится "в тупике", поскольку ему уже в октябре будет нечем оплачивать выросшие счета на электроэнергию, заявил во вторник глава министерства Кристапс Эклонс.По словам Эклонса, возможны два варианта решения: или перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования для подконтрольных МВД ведомств, или обратиться к министру финансов и попросить дополнительные средства. Он отметил, что "МВД уже проделало огромную работу для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура в объектах МВД настолько устарела, что министерство будет вынуждено не выполнять задачи по экономии энергопотребления".Ранее Министерство обороны Латвии сообщало, что разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, "начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами", в МИД страны также заявляли, что готовятся к мероприятиям по энергосбережению, таким как уменьшение подсветки здания и территории, снижение температуры отопления в нерабочие часы, выключение электроприборов и освещения, когда они не нужны, уменьшение циркуляции горячей воды в нерабочие часы, контроль за работой вентиляционной системы.

https://ria.ru/20220829/riga-1812815851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, латвия