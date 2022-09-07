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В Минэнерго назвали действия G7 оброком на мировую экономику - РИА Новости, 07.09.2022
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В Минэнерго назвали действия G7 оброком на мировую экономику
В Минэнерго назвали действия G7 оброком на мировую экономику - РИА Новости, 07.09.2022
В Минэнерго назвали действия G7 оброком на мировую экономику
Минэнерго России считает попытки стран G7 установить предел цены на российскую нефть оброком на мировую экономику, заявил первый замминистра энергетики Павел... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:05
2022-09-07T20:05
экономика
цены на нефть
павел сорокин
россия
европа
великобритания
g7
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго России считает попытки стран G7 установить предел цены на российскую нефть оброком на мировую экономику, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из РФ. Помимо этого, Еврокомиссия планирует обсудить в пятницу лимит цен в отношении импортируемого из России газа.Как отметил Сорокин, у России нет проблем с размещением своих энергоресурсов, поскольку мировой рынок устроен таким образом, что если поставки РФ в Европу прекращаются, то этот вакуум заполнит другая нефть, тем самым освободив России другие рынки. Но это приведёт к неэффективности логистических цепочек."Действия G7 по сути являются оброком и налогом на всю мировую экономику, потому что они вынуждают ломать логические цепочки, которые выстраивалось десятилетиями", - сказал Сорокин в интервью "Известиям"."Если раньше товар доставлялся до потребителя в Европе за 10 дней, то теперь его надо будет доставлять в течение 30-50 дней на другие рынки. То есть действия политиков-популистов приводят к тому, что танкер вместо того, чтобы быть задействованным 20 дней на рейс туда-обратно, будет задействован 80-100. Кто-то за это заплатит, и это будут граждане всего мира, но в первую очередь - стран, которые пытаются таким образом повлиять на экономику", - продолжил замминистра.Добыча нефти в России стабильна и составляет около 10 миллионов баррелей в сутки, и Минэнерго рассчитывает сохранить такую цифру. Министерство отталкивается от того, что цена Urals будет в диапазоне 70-90 долларов за баррель "в некой обозримой перспективе". "Это может очень быстро меняться, но мы конкурентоспособны при такой цене, при цене ниже и естественно при цене выше", - заметил он, добавив, что по газу в целом ситуация схожа.
https://ria.ru/20220907/zheneva-1815261642.html
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экономика, цены на нефть, павел сорокин, россия, европа, великобритания, g7, министерство энергетики рф (минэнерго россии), еврокомиссия, urals
Экономика, Цены на нефть, Павел Сорокин, Россия, Европа, Великобритания, G7, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Еврокомиссия, Urals
20:05 07.09.2022
 
В Минэнерго назвали действия G7 оброком на мировую экономику

Замминистра энергетики Сорокин: действия G7 вынуждают ломать все логистические цепочки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго России считает попытки стран G7 установить предел цены на российскую нефть оброком на мировую экономику, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из РФ. Помимо этого, Еврокомиссия планирует обсудить в пятницу лимит цен в отношении импортируемого из России газа.
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Как отметил Сорокин, у России нет проблем с размещением своих энергоресурсов, поскольку мировой рынок устроен таким образом, что если поставки РФ в Европу прекращаются, то этот вакуум заполнит другая нефть, тем самым освободив России другие рынки. Но это приведёт к неэффективности логистических цепочек.
"Действия G7 по сути являются оброком и налогом на всю мировую экономику, потому что они вынуждают ломать логические цепочки, которые выстраивалось десятилетиями", - сказал Сорокин в интервью "Известиям".
"Если раньше товар доставлялся до потребителя в Европе за 10 дней, то теперь его надо будет доставлять в течение 30-50 дней на другие рынки. То есть действия политиков-популистов приводят к тому, что танкер вместо того, чтобы быть задействованным 20 дней на рейс туда-обратно, будет задействован 80-100. Кто-то за это заплатит, и это будут граждане всего мира, но в первую очередь - стран, которые пытаются таким образом повлиять на экономику", - продолжил замминистра.
Добыча нефти в России стабильна и составляет около 10 миллионов баррелей в сутки, и Минэнерго рассчитывает сохранить такую цифру. Министерство отталкивается от того, что цена Urals будет в диапазоне 70-90 долларов за баррель "в некой обозримой перспективе". "Это может очень быстро меняться, но мы конкурентоспособны при такой цене, при цене ниже и естественно при цене выше", - заметил он, добавив, что по газу в целом ситуация схожа.
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ЭкономикаЦены на нефтьПавел СорокинРоссияЕвропаВеликобританияG7Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЕврокомиссияUrals
 
 
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