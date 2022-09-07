https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815037788.html

Глобальная экономика переживает сложные времена, заявил Путин

Глобальная экономика переживает сложные времена, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Глобальная экономика переживает сложные времена, заявил Путин

Глобальная экономика и вся система международных отношений переживают сложные времена, заявил президент РФ Владимир Путин и выразил уверенность, что логика... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:46

2022-09-07T09:46

2022-09-07T10:12

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815030492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8dbf491848fb5d3ef2a1b58bb3a72ed.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глобальная экономика и вся система международных отношений переживают сложные времена, заявил президент РФ Владимир Путин и выразил уверенность, что логика сотрудничества обязательно возьмет верх."Современная глобальная экономика, вся система международных отношений переживает сложный период. Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды, которых придерживаются в наших странах и представленные здесь наши друзья, обязательно возьмёт верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнёрство откроют нашим народам новые колоссальные возможности", - сказал Путин во время пленарной сессии ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, владимир путин