09:46 07.09.2022 (обновлено: 10:12 07.09.2022)
Глобальная экономика переживает сложные времена, заявил Путин
Президент России Путин заявил, что глобальная экономика переживает сложные времена
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глобальная экономика и вся система международных отношений переживают сложные времена, заявил президент РФ Владимир Путин и выразил уверенность, что логика сотрудничества обязательно возьмет верх.
"Современная глобальная экономика, вся система международных отношений переживает сложный период. Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды, которых придерживаются в наших странах и представленные здесь наши друзья, обязательно возьмёт верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнёрство откроют нашим народам новые колоссальные возможности", - сказал Путин во время пленарной сессии ВЭФ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.