https://ria.ru/20220907/dopfinansirovanie-1815272966.html

Новикомбанк выступил за дополнительные меры финансирования промышленности

Новикомбанк выступил за дополнительные меры финансирования промышленности - РИА Новости, 07.09.2022

Новикомбанк выступил за дополнительные меры финансирования промышленности

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предлагает дополнить нормативную базу по применению мер господдержки при финансировании промышленных... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:16

2022-09-07T21:16

2022-09-07T21:17

новикомбанк

экономика

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предлагает дополнить нормативную базу по применению мер господдержки при финансировании промышленных предприятий, сообщила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева на семинаре Минпромторга для участников ВЭД по мерам господдержки, который прошел в рамках ВЭФ-2022."При организации финансирования промышленности возникает серьезный парадокс. Предприятия, следуя общему правилу о невозможности направления бюджетных средств в рамках разных программ на одни и те же цели, зачастую используют только одну меру поддержки и не применяют весь спектр возможностей, что отражается на общих затратах на проект. Наша цель – обеспечить промышленность доступным финансированием через оптимальное сочетание различных механизмов господдержки. Однако для этого необходимо четко регламентировать возможность использования федеральных и региональных мер, а также механизмов региональных институтов развития и фондов по всей цепочке жизненного цикла проекта", - приводит слова Лаврентьевой пресс-служба банка.Она отметила, что ключевая задача Новикомбанка сегодня - финансовая поддержка проектов, направленных на достижение импортонезависимости и технологического суверенитета в таких отраслях как автомобиле-, судо- и авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медтехника. При этом банк предлагает клиентам сопровождение проекта с начального этапа до закрытия сделки. Так, Новикомбанк принял участие в финансировании проекта создания отечественного самолёта МС-21 на всех ключевых этапах производственного цикла.Для таких важных проектов Новикомбанк совместно с Ростехом разработал также собственные программы поддержки, не требующие отвлечения бюджетных средств. Так, в период максимальной экономической турбулентности банк на три месяца "заморозил" базовую ставку по действующим договорам. Программой воспользовались более 100 предприятий.Новикомбанк также внедрил собственные программы для отдельных отраслей, например, программу гарантийной поддержки НИОКР для участников проектов создания гражданских самолетов. Первые гарантии по контрактам предприятий с Корпорацией "Иркут" уже выданы в рамках этой программы, отметила Лаврентьева.Лаврентьева подчеркнула важность сочетания льготные программ банка с прямыми механизмами господдержки."Проводится экспертиза применимости к проекту не только механизмов льготного кредитования, но и всех возможных иных видов господдержки – от прямых субсидий организациям до механизмов стимулирования инвестиций, получения госгарантий и других. Ведь применение мер и инструментов господдержки – это реальная возможность снизить риски, улучшить экономику проектов, повысить устойчивость предприятий", - заключила она.

https://ria.ru/20220822/novikombank-1811378140.html

https://ria.ru/20220819/novikombank-1810767539.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, экономика, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех