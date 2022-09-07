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В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.09.2022
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:22
2022-09-07T21:22
2022-09-07T21:22
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кировский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Бирюзова в Кировском районе Донецка получил ранение мужчина", - сообщили в штабе.
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В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле ВСУ получил ранения мирный мужчина