https://ria.ru/20220907/donetsk-1815273684.html

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.09.2022

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:22

2022-09-07T21:22

2022-09-07T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Бирюзова в Кировском районе Донецка получил ранение мужчина", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20220907/spetsoperatsiya-1815272570.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины