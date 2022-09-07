https://ria.ru/20220907/donbass-1815210746.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Гольмовского выросло до двух человек

Число пострадавших при обстреле ВСУ Гольмовского выросло до двух человек - РИА Новости, 07.09.2022

Число пострадавших при обстреле ВСУ Гольмовского выросло до двух человек

Число пострадавших в результате обстрела поселка Гольмовский в ДНР украинскими войсками возросло до двух, сообщает в среду штаб территориальной обороны... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:18

2022-09-07T17:18

2022-09-07T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела поселка Гольмовский в ДНР украинскими войсками возросло до двух, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики.Ранее сообщалось об одном пострадавшем."В результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в поселке Гольмовский число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

гольмовский

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гольмовский, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины