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Женщина получила ранения при обстреле ВСУ одного из поселков Горловки
Женщина получила ранения при обстреле ВСУ одного из поселков Горловки - РИА Новости, 07.09.2022
Женщина получила ранения при обстреле ВСУ одного из поселков Горловки
Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты "Кочегарка" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:51
2022-09-07T15:51
2022-09-07T15:51
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
иван приходько
донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты "Кочегарка" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские неонацисты подвергли обстрелу горловский поселок шахты "Кочегарка". Ранения по улице Клубная получила мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Донецк (ДНР), Донбасс
Женщина получила ранения при обстреле ВСУ одного из поселков Горловки
Мэр Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ одного из поселков Горловки