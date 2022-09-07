https://ria.ru/20220907/donbass-1815165608.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:39

2022-09-07T15:39

2022-09-07T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.32 (совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.33 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.35 - н.п. Первомайское - н.п. Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также в 14.55 был зафиксирован обстрел Горловки. Украинские войска выпустили по городу семь мин калибром 120 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины