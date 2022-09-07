https://ria.ru/20220907/donbass-1815081221.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности две неуправляемые авиационные ракеты и 10 снарядов... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:04
2022-09-07T12:04
2022-09-07T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности две неуправляемые авиационные ракеты и 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:34 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 2 НАР (без применения авиации); 10:56 – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что Донецк украинские войска обстреляли в 10.20, 10.37 и 11.01 мск, выпустив по Киевскому и Куйбышевскому районам в сумме 10 снарядов калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку две ракеты и десять снарядов
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости.
Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности две неуправляемые авиационные ракеты и 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:34 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 2 НАР (без применения авиации); 10:56 – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что Донецк украинские войска обстреляли в 10.20, 10.37 и 11.01 мск, выпустив по Киевскому и Куйбышевскому районам в сумме 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе
население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево
и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.