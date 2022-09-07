https://ria.ru/20220907/dokapitalizatsiya-1814992494.html

Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора

Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора - РИА Новости, 07.09.2022

Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора

Системной докапитализации банковского сектора в РФ, скорее всего, не потребуется, можно будет обойтись за счет регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин, РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:49

2022-09-07T03:49

2022-09-07T03:49

экономика

россия

андрей костин (банкир)

русский (остров)

владивосток

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

втб

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Системной докапитализации банковского сектора в РФ, скорее всего, не потребуется, можно будет обойтись за счет регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния."Я вообще считаю, что можно регуляторикой эту ситуацию поправить без того, чтобы проводить какое-то массовое вливание средств", - добавил Костин.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля говорила, что российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий регулятора и в системной докапитализации сектора сейчас необходимости нет.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/banki-1814991875.html

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русский (остров)

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экономика, россия, андрей костин (банкир), русский (остров), владивосток, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, ассоциация российских банков, восточный экономический форум — 2022 (вэф)