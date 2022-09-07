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Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора - РИА Новости, 07.09.2022
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Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора
Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора - РИА Новости, 07.09.2022
Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора
Системной докапитализации банковского сектора в РФ, скорее всего, не потребуется, можно будет обойтись за счет регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин, РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:49
2022-09-07T03:49
экономика
россия
андрей костин (банкир)
русский (остров)
владивосток
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
втб
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Системной докапитализации банковского сектора в РФ, скорее всего, не потребуется, можно будет обойтись за счет регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии&nbsp; "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния."Я вообще считаю, что можно регуляторикой эту ситуацию поправить без того, чтобы проводить какое-то массовое вливание средств", - добавил Костин.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля говорила, что российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий регулятора и в системной докапитализации сектора сейчас необходимости нет.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/banki-1814991875.html
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русский (остров)
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экономика, россия, андрей костин (банкир), русский (остров), владивосток, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, ассоциация российских банков, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Русский (остров), Владивосток, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ, Ассоциация российских банков, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:49 07.09.2022
 
Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора

Костин: системной докапитализации банковского сектора, скорее всего, не потребуется

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Костин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Системной докапитализации банковского сектора в РФ, скорее всего, не потребуется, можно будет обойтись за счет регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии  "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
"Еще рано, может быть, говорить, Центральный банк сейчас анализирует информацию, но может быть какой-то системной докапитализации банковского сектора не потребуется", - заявил банкир, говоря о состоянии банковского сектора в текущих условиях.
Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния.
"Я вообще считаю, что можно регуляторикой эту ситуацию поправить без того, чтобы проводить какое-то массовое вливание средств", - добавил Костин.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля говорила, что российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий регулятора и в системной докапитализации сектора сейчас необходимости нет.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:29
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям
 
ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)Русский (остров)ВладивостокЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБАссоциация российских банковВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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