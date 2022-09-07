https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814998104.html
Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов
Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов - РИА Новости, 07.09.2022
Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов
Делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном с Восточного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:47
2022-09-07T05:47
2022-09-07T05:47
мин аун хлайн
мьянма
россия
владивосток
алексей цыденов
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814752071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e7d9a7023217565a4844f1debe1faf4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном с Восточного экономического форума отправится в Бурятию, сообщил РИА Новости на ВЭФ глава республики Алексей Цыденов.Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн находится в России с рабочим визитом, сообщалось, что он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html
мьянма
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814752071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79d9f31a7f4d2786bfd3508aef169fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мин аун хлайн, мьянма, россия, владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), в мире
Мин Аун Хлайн, Мьянма, Россия, Владивосток, Алексей Цыденов, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), В мире
Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов
Цыденов: делегация Мьянмы во главе с Мин Аун Хлайном после ВЭФ отправится в Бурятию