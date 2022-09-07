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Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов - РИА Новости, 07.09.2022
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Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов
Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов - РИА Новости, 07.09.2022
Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов
Делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном с Восточного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:47
2022-09-07T05:47
мин аун хлайн
мьянма
россия
владивосток
алексей цыденов
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном с Восточного экономического форума отправится в Бурятию, сообщил РИА Новости на ВЭФ глава республики Алексей Цыденов.Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн находится в России с рабочим визитом, сообщалось, что он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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мин аун хлайн, мьянма, россия, владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), в мире
Мин Аун Хлайн, Мьянма, Россия, Владивосток, Алексей Цыденов, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), В мире
05:47 07.09.2022
 
Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов

Цыденов: делегация Мьянмы во главе с Мин Аун Хлайном после ВЭФ отправится в Бурятию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном с Восточного экономического форума отправится в Бурятию, сообщил РИА Новости на ВЭФ глава республики Алексей Цыденов.
"Отсюда, с форума, к нам в Бурятию летит делегация Мьянмы, 72 человека во главе с первым лицом государства. Для нас это очень ответственный визит, мы готовимся. У нас там целая программа. Для нас этот приезд – неординарное событие", - сказал Цыденов.
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн находится в России с рабочим визитом, сообщалось, что он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 03:41
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
 
Мин Аун ХлайнМьянмаРоссияВладивостокАлексей ЦыденовДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)В мире
 
 
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