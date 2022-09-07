https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814998104.html

Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов

Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов - РИА Новости, 07.09.2022

Делегация Мьянмы после ВЭФ отправится в Бурятию, рассказал Цыденов

Делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном с Восточного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:47

2022-09-07T05:47

2022-09-07T05:47

мин аун хлайн

мьянма

россия

владивосток

алексей цыденов

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Делегация Мьянмы в составе 72 человек во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном с Восточного экономического форума отправится в Бурятию, сообщил РИА Новости на ВЭФ глава республики Алексей Цыденов.Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн находится в России с рабочим визитом, сообщалось, что он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html

мьянма

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мин аун хлайн, мьянма, россия, владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), в мире