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Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая - РИА Новости, 07.09.2022
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Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая - РИА Новости, 07.09.2022
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая
Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая - 205 человек, следует из материалов к форуму. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:32
2022-09-07T05:32
китай
мьянма
монголия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая - 205 человек, следует из материалов к форуму.По состоянию на 7 сентября беджи выданы 5,9 тысячи участникам и представителям СМИ из 60 стран и территорий, включая Россию; из них: 5215 – российские, 685 – иностранные.Представителям СМИ выдано 1203 беджа, из них 1114 – российские, 89 – иностранные из следующих стран: Армения, Великобритания, Вьетнам, Катар, Китай, Монголия, Мьянма, Нидерланды, Белоруссия, Саудовская Аравия, США, Франция, Япония.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Алексей Калабанов
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китай, мьянма, монголия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика
Китай, Мьянма, Монголия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика
05:32 07.09.2022
 
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая

На ВЭФ из Китая прибыла самая многочисленная делегация в составе 205 человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая - 205 человек, следует из материалов к форуму.
"Делегация Китая – 205 человек; Мьянма – 87 человек; Монголия – 34 человека; Индия – 23 человека; Армения – 22 человека; Республика Корея – 20 человек", - говорится в справке.
По состоянию на 7 сентября беджи выданы 5,9 тысячи участникам и представителям СМИ из 60 стран и территорий, включая Россию; из них: 5215 – российские, 685 – иностранные.
Представителям СМИ выдано 1203 беджа, из них 1114 – российские, 89 – иностранные из следующих стран: Армения, Великобритания, Вьетнам, Катар, Китай, Монголия, Мьянма, Нидерланды, Белоруссия, Саудовская Аравия, США, Франция, Япония.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:57
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
 
КитайМьянмаМонголияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Экономика
 
 
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