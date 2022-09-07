https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814997156.html
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая - РИА Новости, 07.09.2022
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая
Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая - 205 человек, следует из материалов к форуму. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:32
2022-09-07T05:32
2022-09-07T05:32
китай
мьянма
монголия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала делегация из Китая - 205 человек, следует из материалов к форуму.По состоянию на 7 сентября беджи выданы 5,9 тысячи участникам и представителям СМИ из 60 стран и территорий, включая Россию; из них: 5215 – российские, 685 – иностранные.Представителям СМИ выдано 1203 беджа, из них 1114 – российские, 89 – иностранные из следующих стран: Армения, Великобритания, Вьетнам, Катар, Китай, Монголия, Мьянма, Нидерланды, Белоруссия, Саудовская Аравия, США, Франция, Япония.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, мьянма, монголия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика
Китай, Мьянма, Монголия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая
На ВЭФ из Китая прибыла самая многочисленная делегация в составе 205 человек