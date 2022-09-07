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Бородинское сражение (1812)

Бородинское сражение (1812) - РИА Новости, 07.09.2022

Бородинское сражение (1812)

Бородинское сражение – генеральное сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Кутузова и... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:15

2022-09-07T02:15

2022-09-07T02:15

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Бородинское сражение – генеральное сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Кутузова и французской Великой армией императора Наполеона I. Во французской историографии и мемуаристике сражение называется Битвой на Москве-реке (Bataille de la Moskova). С начала военных действий в 1812 году Наполеон I делал ставку на разгром русских армий в решающей битве, но русские войска из-за почти троекратного численного преимущества противника стали отходить в глубь своей территории. После окончания в августе Смоленского сражения русские войска продолжили отступление на восток. Только после того, как было достигнуто примерное равенство сил, прибывший к войскам 29 августа (17 августа по старому стилю) новый главнокомандующий Михаил Кутузов решил дать генеральное сражение, чтобы нанести возможно больший урон французской армии и остановить наступление на Москву. Для решающей битвы было выбрано поле, позволявшем выгодно расположить войска и перекрыть Старую и Новую Смоленские дороги. В центре поля, находившегося в 124 километрах западнее Москвы, располагалось село Бородино, от которого сражение получило свое название. Позиция русской армии на Бородинском поле занимала около восьми километров в длину. Ее правый фланг, проходивший по высокому и обрывистому берегу реки Колочь, примыкал к Москве-реке, левый – к труднопроходимому лесу, центр опирался на высоту Курганная, прикрываемую с запада Семеновским ручьем. Лес и кустарник в тылу позиции позволяли скрытно расположить войска и осуществить маневр резервами.Правый фланг имел естественные препятствия (речки, ручьи, русла которых проходили по глубоким оврагам), а левый фланг и центр позиции находились на открытой местности. Поэтому на оконечности правого фланга были устроены Масловские флеши (полевое укрепление в форме тупого угла, обращенного вершиной к противнику), орудийные позиции, а в центре построили люнет (открытое с тыла полевое укрепление, состоящее из боковых валов и рва впереди), получивший разные названия: Центральной, Курганной высоты, или батареи Раевского. На левом фланге соорудили Семеновские (Багратионовские) флеши. Впереди позиции (в 1,5 километра от нее) возвели Шевардинский редут (сомкнутое прямоугольное, многоугольное или круглое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером), который к началу битвы не был достроен.В лесу были устроены засеки и завалы, "боевые" поляны и просеки. К началу сражения русская армия имела 132 (по другим данным, 120 или 154,8) тысячи человек (в том числе семь тысяч казаков (по другим данным, 11 тысяч), около 10 тысяч ратников и 15 тысяч рекрутов-новобранцев) и 624 орудия. Армия Наполеона I, ставившего цель в Бородинском сражении разгромить русскую армию, захватить Москву и принудить Россию к заключению мира на выгодных для себя условиях, насчитывала около 130-135 тысяч человек и 587 орудий. На Бородинском поле боевой порядок русских войск включал четыре группировки: правое крыло, центр, левое крыло и резервы. Правое крыло занимали боевые порядки 1-й армии, которой командовал генерал от инфантерии Михаила Барклай де Толли, на левом стояли части 2-й армии (главнокомандующий генерал от инфантерии Петр Багратион), а Старую Смоленскую дорогу у деревни Утица прикрывал выделенный из состава 1-й армии 3-й пехотный корпус под командованием генерал-лейтенанта Николая Тучкова. В резерве находились 5-й гвардейский корпус и часть кавалерии. Русские занимали оборонительное положение и были развернуты в форме буквы "Г" так, что 1-я армия из-за рельефа избранной позиции оказалась повернутой к противнику не фронтом, а флангом. Такое расположение объяснялось тем, что русское командование стремилось контролировать ведущие к Москве Старую и Новую Смоленские дороги. Опасаясь обходного движения противника справа, Кутузов сосредоточил на правом фланге свыше двух третей своих сил. Штаб главнокомандующего размещался в деревне Татариново, а сам Кутузов в день сражения – у деревни Горки. Созданная группировка войск по замыслу Кутузова должна была надежно прикрыть кратчайшие направления на Москву, а в случае необходимости наносить удары по левому флангу и тылу французской армии. Боевой порядок русских войск был глубоким, устойчивым и обеспечивал широкий маневр силами и средствами на поле боя. Его первую линию составляли пехотные, вторую – кавалерийские корпуса, третью – частный и общий резервы. Артиллерия была распределена по всему фронту. В первой линии находилось 334, во второй – 104, в третьей (главный артиллерийский резерв) – 186 орудий. Боевые порядки пехотных корпусов строились в линию пехотных дивизий, дивизий – в две линии полков, полков – в батальонные колонны. Впереди пехоты были развернуты цепи егерей. Кавалерийские корпуса строились в 300-400 шагах позади пехоты в две линии полков, развернутых для атаки. За кавалерией на дистанции около 800 метров располагались резервы. Общая глубина боевого порядка составляла три-пять километров.Наполеон, сознавая, что охват русской армии с флангов затруднен, решил фронтальным ударом расстроить ее левое крыло, а затем, нанеся удар по центру, выйти в тыл армии Кутузова, прижать ее к Москве-реке и уничтожить. Поэтому на главном направлении, на участке от Семеновских флешей до высоты Курганная, были сосредоточены основные силы французской армии. Французские войска также имели глубокое построение, что позволяло им наращивать силу удара из глубины.Бородинскому сражению предшествовал бой за Шевардинский редут 5 сентября (24 августа по старому стилю), в котором русские войска под командованием генерал-лейтенанта Андрея Горчакова (около восьми тысяч пехоты, четыре тысячи кавалерии и 36 орудий) вступили в борьбу с превосходившими силами противника (30 тысяч пехоты, 10 тысяч кавалерии и 186 орудий). Французам, несмотря на более чем трехкратное превосходство в силах, лишь к исходу дня с большим трудом удалось овладеть редутом. К исходу 24 августа русские войска, оставив редут, отошли к основным позициям. Этот бой позволил Кутузову разгадать замысел Наполеона I и своевременно усилить свое левое крыло. Бородинское сражение началось между 5 и 6 часами утра 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года артиллерийской канонадой с обеих сторон и атакой французского корпуса на село Бородино, которая была предпринята для отвлечения внимания русских от направления главного удара. Под натиском превосходивших сил врага егеря, защищавшие село, отошли за реку Колоча, но не позволили французам переправиться за ними. Около 6 часов две французские дивизии (более 25 тысяч человек и 100 орудий) начали атаку Семеновских флешей. Несмотря на тройное превосходство противника в людях и двойное в артиллерии, русские отразили атаку. Около 7 часов французы возобновили наступление, захватили левую флешь, но контратакой русских были выбиты и отброшены. До 11 часов французские войска предприняли еще несколько безуспешных атак флешей. В этот же период также были отбиты две атаки французского корпуса на батарею Раевского. Около полудня началась восьмая атака флешей. Против 20 тысяч человек и 300 орудий русских на участке в 1,5 километра Наполеон двинул 45 тысяч человек и 400 орудий. Завязались ожесточенные рукопашные схватки. Во время контратаки был смертельно ранен генерал Багратион. Ценой огромных потерь французские войска овладели флешами и вышли к Семеновским высотам. После этого Наполеон перенес направление главного удара на высоту Курганная (батарею Раевского). Кутузов, надеясь перехватить инициативу в сражении, направил два корпуса в обход левого фланга противника с целью внезапной атакой разгромить его тылы. Хотя полностью осуществить замысел не удалось, контрудар корпусов заставил Наполеона приостановить новую атаку высоты Курганная, что позволило Кутузову усилить центр и левое крыло русских войск. Примерно в 14 часов Наполеон вновь предпринял атаку высоты Курганная, которая к 16 часам была захвачена. Русские, сохраняя порядок, отошли на 800 метров. Все последующие попытки французской кавалерии опрокинуть русские войска в центре не имели успеха. В это же время часть русских войск по Старой Смоленской дороге отошла на новые позиции и встала в общую линию с отступившими войсками левого фланга. К 18 часам русская армия стояла на новых позициях так же непоколебимо, как и перед началом сражения. К этому времени атаки прекратились по всей линии. Не утихала только артиллерийская пальба да ружейная перестрелка в передовых цепях. Противнику не удалось достичь решающего успеха. Ввести же в сражение последний резерв – гвардию – Наполеон не решился. Убедившись в бесплодности дальнейших атак, он с наступлением темноты оставил занятые укрепления русских, разрушенные артиллерийским огнем, и отвел войска на исходные позиции. Кутузов, понимая невозможность восполнить потери, около полуночи дал приказ отступать. До рассвета 8 сентября (27 августа по старому стилю) русская армия начала отход к Москве, который проходил организованно, в походных колоннах, под прикрытием сильного арьергарда. Об уходе противника Наполеон узнал только утром, но пойти сразу в преследование он не решился. В ходе Бородинского сражения армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек (по французским данным, 28 тысяч человек), в том числе 49 генералов, и большую часть кавалерии; русская армия – свыше 44 тысяч человек (в том числе 29 генералов). Сражение не привело к коренному перелому в войне, но создало предпосылки для этого. Понесенные французской армией потери были невосполнимы и ставили ее в критическое положение. Русские войска сохранили возможность наращивать свои силы.После Бородинского сражения русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля из пределов России. "Великая армия" Наполеона, наоборот, упала духом, потеряла прежнюю свою маневренность и способность побеждать. Москва стала для нее подлинной ловушкой, а отступление из нее превратилось скоро в подлинное бегство с финишной трагедией на Березине.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, бородино, москва, петр багратион, россия, безопасность