https://ria.ru/20220907/booker-1815056899.html
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Объявлен шорт-лист Букеровской премии - РИА Новости, 07.09.2022
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Объявлен шорт-лист Букеровской премии. Он опубликован на официальном сайте этой престижной награды. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:46
2022-09-07T12:46
2022-09-07T12:46
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Объявлен шорт-лист Букеровской премии. Он опубликован на официальном сайте этой престижной награды. В нем шесть книг, созданных авторами из пяти стран. Мужчины и женщины в числе номинантов представлены поровну. Среди претендентов самый возрастной автор, когда-либо попавший в шорт-лист — Алан Гарнер. 17 октября ему исполнится 88 лет. Также в списке самое короткое, когда-либо выбранное жюри произведение — "Small things like these" Клэр Киган на 116 страницах. События в этом произведении развиваются в 1985 году. В течение нескольких недель перед Рождеством торговец углем Билл Ферлонг совершает обход по домам. И чувствует тяжесть прошлого, которое решило о себе напомнить.В список вошла книга "Glory" Новайолет Булавайо. Действующие лица здесь — животные. И это помогает лучше разглядеть проблемы мира людей. В "Treacle Walker" Алана Гарнера главный герой — маленький мальчик. Предмет исследования в этой сказке — время. В нуаре "The trees" Персиваля Эверетта расследование загадочных убийств сочетается с с осуждением расизма и произвола полиции.В "The seven moons of Maali Almeida" Шехана Карунатилаки события разворачиваются на фоне гражданской войны в Шри-Ланке. Главного героя убили, и с того света он пытается установить контакт со своими близкими, чтобы они нашли сделанные им снимки, которые могут потрясти всю страну. При этом время его ограничено — у него есть только "семь лун".В книге "Oh William!" Элизабет Страут возвращается к героине произведения "Меня зовут Люси Бартон". Люси овдовела, у нее две взрослые дочери. Внезапно в ее жизни вновь появляется первый супруг Уильям. Они вспоминают студенческие годы, развод и жизни, которые провели рядом с другими. Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969 года. До 2014 года ее финалистами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились. Теперь приз могут получить писатели с любым паспортом, главное, чтобы роман был на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Лауреатами становились Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд и другие. Победителя Букеровской премии 2022 года объявят 17 октября.
https://ria.ru/20220901/knigagoda-1813818813.html
https://ria.ru/20220903/knigi-1813945593.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, букеровская премия, что почитать
Культура, Новости культуры, Книги, Букеровская премия, что почитать
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
В шорт-лист Букровской премии 2022 года вошли шесть книг авторов из пяти стран
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Объявлен шорт-лист Букеровской премии. Он опубликован
на официальном сайте этой престижной награды.
В нем шесть книг, созданных авторами из пяти стран. Мужчины и женщины в числе номинантов представлены поровну. Среди претендентов самый возрастной автор, когда-либо попавший в шорт-лист — Алан Гарнер. 17 октября ему исполнится 88 лет. Также в списке самое короткое, когда-либо выбранное жюри произведение — "Small things like these" Клэр Киган на 116 страницах.
События в этом произведении развиваются в 1985 году. В течение нескольких недель перед Рождеством торговец углем Билл Ферлонг совершает обход по домам. И чувствует тяжесть прошлого, которое решило о себе напомнить.
В список вошла книга "Glory" Новайолет Булавайо. Действующие лица здесь — животные. И это помогает лучше разглядеть проблемы мира людей.
В "Treacle Walker" Алана Гарнера главный герой — маленький мальчик. Предмет исследования в этой сказке — время.
В нуаре "The trees" Персиваля Эверетта расследование загадочных убийств сочетается с с осуждением расизма и произвола полиции.
В "The seven moons of Maali Almeida" Шехана Карунатилаки события разворачиваются на фоне гражданской войны в Шри-Ланке. Главного героя убили, и с того света он пытается установить контакт со своими близкими, чтобы они нашли сделанные им снимки, которые могут потрясти всю страну. При этом время его ограничено — у него есть только "семь лун".
В книге "Oh William!" Элизабет Страут возвращается к героине произведения "Меня зовут Люси Бартон". Люси овдовела, у нее две взрослые дочери. Внезапно в ее жизни вновь появляется первый супруг Уильям. Они вспоминают студенческие годы, развод и жизни, которые провели рядом с другими.
Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969 года. До 2014 года ее финалистами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились. Теперь приз могут получить писатели с любым паспортом, главное, чтобы роман был на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Лауреатами становились Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд и другие. Победителя Букеровской премии 2022 года объявят 17 октября.