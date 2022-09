https://ria.ru/20220907/booker-1815056899.html

Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Объявлен шорт-лист Букеровской премии - РИА Новости, 07.09.2022

Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Объявлен шорт-лист Букеровской премии. Он опубликован на официальном сайте этой престижной награды. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:46

2022-09-07T12:46

2022-09-07T12:46

культура

новости культуры

книги

букеровская премия

что почитать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815055063_0:0:1469:826_1920x0_80_0_0_553e7186ed67580f5cc3fdfc93d46d16.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Объявлен шорт-лист Букеровской премии. Он опубликован на официальном сайте этой престижной награды. В нем шесть книг, созданных авторами из пяти стран. Мужчины и женщины в числе номинантов представлены поровну. Среди претендентов самый возрастной автор, когда-либо попавший в шорт-лист — Алан Гарнер. 17 октября ему исполнится 88 лет. Также в списке самое короткое, когда-либо выбранное жюри произведение — "Small things like these" Клэр Киган на 116 страницах. События в этом произведении развиваются в 1985 году. В течение нескольких недель перед Рождеством торговец углем Билл Ферлонг совершает обход по домам. И чувствует тяжесть прошлого, которое решило о себе напомнить.В список вошла книга "Glory" Новайолет Булавайо. Действующие лица здесь — животные. И это помогает лучше разглядеть проблемы мира людей. В "Treacle Walker" Алана Гарнера главный герой — маленький мальчик. Предмет исследования в этой сказке — время. В нуаре "The trees" Персиваля Эверетта расследование загадочных убийств сочетается с с осуждением расизма и произвола полиции.В "The seven moons of Maali Almeida" Шехана Карунатилаки события разворачиваются на фоне гражданской войны в Шри-Ланке. Главного героя убили, и с того света он пытается установить контакт со своими близкими, чтобы они нашли сделанные им снимки, которые могут потрясти всю страну. При этом время его ограничено — у него есть только "семь лун".В книге "Oh William!" Элизабет Страут возвращается к героине произведения "Меня зовут Люси Бартон". Люси овдовела, у нее две взрослые дочери. Внезапно в ее жизни вновь появляется первый супруг Уильям. Они вспоминают студенческие годы, развод и жизни, которые провели рядом с другими. Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969 года. До 2014 года ее финалистами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились. Теперь приз могут получить писатели с любым паспортом, главное, чтобы роман был на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Лауреатами становились Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд и другие. Победителя Букеровской премии 2022 года объявят 17 октября.

https://ria.ru/20220901/knigagoda-1813818813.html

https://ria.ru/20220903/knigi-1813945593.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, букеровская премия, что почитать