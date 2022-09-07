Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают
Омбудсмен Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса сегодня не работают
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Международные механизмы, защищающие права бизнеса, сегодня не работают – ни одного заявления о дискриминации русскоязычного бизнеса не было принято, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вопросы санкций. Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса. Я думаю, что нам нужно объединиться <...>, чтобы продолжать борьбу за наш бизнес в условиях санкционной политики",- сказала Москалькова на сессии Восточного экономического форума "Мировое разделение труда. Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.