https://ria.ru/20220907/biznes-1814996434.html

Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают

Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - РИА Новости, 07.09.2022

Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают

Международные механизмы, защищающие права бизнеса, сегодня не работают – ни одного заявления о дискриминации русскоязычного бизнеса не было принято, сообщила... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:07

2022-09-07T05:07

2022-09-07T05:07

татьяна москалькова

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Международные механизмы, защищающие права бизнеса, сегодня не работают – ни одного заявления о дискриминации русскоязычного бизнеса не было принято, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Вопросы санкций. Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса. Я думаю, что нам нужно объединиться <...>, чтобы продолжать борьбу за наш бизнес в условиях санкционной политики",- сказала Москалькова на сессии Восточного экономического форума "Мировое разделение труда. Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

татьяна москалькова, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)