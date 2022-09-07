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Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - РИА Новости, 07.09.2022
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Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают
Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - РИА Новости, 07.09.2022
Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают
Международные механизмы, защищающие права бизнеса, сегодня не работают – ни одного заявления о дискриминации русскоязычного бизнеса не было принято, сообщила... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:07
2022-09-07T05:07
татьяна москалькова
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
экономика
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Международные механизмы, защищающие права бизнеса, сегодня не работают – ни одного заявления о дискриминации русскоязычного бизнеса не было принято, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Вопросы санкций. Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса. Я думаю, что нам нужно объединиться &lt;...&gt;, чтобы продолжать борьбу за наш бизнес в условиях санкционной политики",- сказала Москалькова на сессии Восточного экономического форума "Мировое разделение труда. Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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татьяна москалькова, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Татьяна Москалькова, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Экономика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:07 07.09.2022
 
Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса не работают

Омбудсмен Москалькова: международные механизмы по защите прав бизнеса сегодня не работают

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Международные механизмы, защищающие права бизнеса, сегодня не работают – ни одного заявления о дискриминации русскоязычного бизнеса не было принято, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вопросы санкций. Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса. Я думаю, что нам нужно объединиться <...>, чтобы продолжать борьбу за наш бизнес в условиях санкционной политики",- сказала Москалькова на сессии Восточного экономического форума "Мировое разделение труда. Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 15:24
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций
 
Татьяна МоскальковаРоссияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетЭкономикаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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