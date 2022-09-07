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В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев - РИА Новости, 07.09.2022
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В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев
В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев - РИА Новости, 07.09.2022
В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев
Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии достигла предела своих возможностей по приему украинских беженцев, сообщило немецкое информагентство dpa. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:36
2022-09-07T20:37
в мире
северный рейн-вестфалия
украина
германия
беженцы
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии достигла предела своих возможностей по приему украинских беженцев, сообщило немецкое информагентство dpa."В письме в Федеральное министерство внутренних дел госсекретарь Министерства по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии указал, что ситуация в Северном Рейне-Вестфалии в последние дни ухудшилась", - отметило агентство со ссылкой на документ. В письме уточняется, что основной причиной ухудшения ситуации стало то, что некоторые федеральные земли заблокировали свой прием беженцев с Украины, несмотря на существующую квоту, в результате беженцы направляются в Северный Рейн-Вестфалию.По данным агентства, из-за большого количества беженцев с Украины, прибывающих в регион, правительство этой земли пригрозило прекратить прием беженцев.Как отмечает dpa, госсекретарь Северного Рейна-Вестфалии Лоренц Бэр в письме в адрес МВД заявил, что в течение нескольких недель в его федеральной земле наблюдается нарастающий приток беженцев с Украины. Он отметил, что регион "остается приверженным своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство обязано выполнять свою функцию контроля.
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в мире, северный рейн-вестфалия, украина, германия, беженцы
В мире, Северный Рейн-Вестфалия, Украина, Германия, Беженцы
20:36 07.09.2022 (обновлено: 20:37 07.09.2022)
 
В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев

Северный Рейн-Вестфалия в Германии достиг предела по приему украинских беженцев

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии достигла предела своих возможностей по приему украинских беженцев, сообщило немецкое информагентство dpa.
"В письме в Федеральное министерство внутренних дел госсекретарь Министерства по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии указал, что ситуация в Северном Рейне-Вестфалии в последние дни ухудшилась", - отметило агентство со ссылкой на документ. В письме уточняется, что основной причиной ухудшения ситуации стало то, что некоторые федеральные земли заблокировали свой прием беженцев с Украины, несмотря на существующую квоту, в результате беженцы направляются в Северный Рейн-Вестфалию.
По данным агентства, из-за большого количества беженцев с Украины, прибывающих в регион, правительство этой земли пригрозило прекратить прием беженцев.
Как отмечает dpa, госсекретарь Северного Рейна-Вестфалии Лоренц Бэр в письме в адрес МВД заявил, что в течение нескольких недель в его федеральной земле наблюдается нарастающий приток беженцев с Украины. Он отметил, что регион "остается приверженным своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство обязано выполнять свою функцию контроля.
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В миреСеверный Рейн-ВестфалияУкраинаГерманияБеженцы
 
 
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