https://ria.ru/20220907/bezhentsy-1815266174.html

В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев

В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев - РИА Новости, 07.09.2022

В Германии федеральная земля достигла лимита по приему беженцев

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии достигла предела своих возможностей по приему украинских беженцев, сообщило немецкое информагентство dpa. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:36

2022-09-07T20:36

2022-09-07T20:37

в мире

северный рейн-вестфалия

украина

германия

беженцы

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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии достигла предела своих возможностей по приему украинских беженцев, сообщило немецкое информагентство dpa."В письме в Федеральное министерство внутренних дел госсекретарь Министерства по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии указал, что ситуация в Северном Рейне-Вестфалии в последние дни ухудшилась", - отметило агентство со ссылкой на документ. В письме уточняется, что основной причиной ухудшения ситуации стало то, что некоторые федеральные земли заблокировали свой прием беженцев с Украины, несмотря на существующую квоту, в результате беженцы направляются в Северный Рейн-Вестфалию.По данным агентства, из-за большого количества беженцев с Украины, прибывающих в регион, правительство этой земли пригрозило прекратить прием беженцев.Как отмечает dpa, госсекретарь Северного Рейна-Вестфалии Лоренц Бэр в письме в адрес МВД заявил, что в течение нескольких недель в его федеральной земле наблюдается нарастающий приток беженцев с Украины. Он отметил, что регион "остается приверженным своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство обязано выполнять свою функцию контроля.

https://ria.ru/20220907/zelenskiy-1815227056.html

северный рейн-вестфалия

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в мире, северный рейн-вестфалия, украина, германия, беженцы