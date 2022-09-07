Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/banki-1814991875.html
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям - РИА Новости, 07.09.2022
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям
Адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год, потребуется серьезная перестройка всех финансовых отношений, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:29
2022-09-07T03:29
экономика
андрей костин (банкир)
россия
втб
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
владивосток
русский (остров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796270762_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_46ad2fcef69786f0ba1bd426ad6d5c0b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год, потребуется серьезная перестройка всех финансовых отношений, заявил глава ВТБ Андрей Костин."Сами по себе изменения настолько масштабные и глубокие, что адаптация финансового, банковского сектора к новым условиям будет идти не один год. Это требует очень серьезной перестройки всех финансовых отношений. И экономических тоже", - заявил банкир, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814798566.html
россия
владивосток
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796270762_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_01c6b9d7baac7b58eed0a507eb9baec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей костин (банкир), россия, втб, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, владивосток, русский (остров)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Россия, ВТБ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Владивосток, Русский (остров)
03:29 07.09.2022
 
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям

Глава ВТБ Костин: адаптация банковского сектора к новым условиям будет идти не один год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год, потребуется серьезная перестройка всех финансовых отношений, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Сами по себе изменения настолько масштабные и глубокие, что адаптация финансового, банковского сектора к новым условиям будет идти не один год. Это требует очень серьезной перестройки всех финансовых отношений. И экономических тоже", - заявил банкир, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
Участники фотографируются на стенде Аэрофлота на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:38
Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)РоссияВТБДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022ВладивостокРусский (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала