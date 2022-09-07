https://ria.ru/20220907/banki-1814991875.html

Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям

Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям - РИА Новости, 07.09.2022

Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям

Адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год, потребуется серьезная перестройка всех финансовых отношений, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:29

2022-09-07T03:29

2022-09-07T03:29

экономика

андрей костин (банкир)

россия

втб

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

владивосток

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год, потребуется серьезная перестройка всех финансовых отношений, заявил глава ВТБ Андрей Костин."Сами по себе изменения настолько масштабные и глубокие, что адаптация финансового, банковского сектора к новым условиям будет идти не один год. Это требует очень серьезной перестройки всех финансовых отношений. И экономических тоже", - заявил банкир, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814798566.html

россия

владивосток

русский (остров)

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Максим Горбачев

экономика, андрей костин (банкир), россия, втб, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, владивосток, русский (остров)