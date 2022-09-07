https://ria.ru/20220907/armeniya-1815138031.html
Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении
Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении - РИА Новости, 07.09.2022
Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении
Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:11
2022-09-07T14:11
2022-09-07T14:11
экономика
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ."Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Много сделано вашим правительством по этому направлению", - сказал Путин.Он отметил рост товарооборота между странами.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Армения, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении
Путин на встрече с Пашиняном отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении