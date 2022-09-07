https://ria.ru/20220907/armeniya-1815138031.html

Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении

Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении - РИА Новости, 07.09.2022

Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении

Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:11

2022-09-07T14:11

2022-09-07T14:11

экономика

армения

россия

владимир путин

никол пашинян

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ."Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Много сделано вашим правительством по этому направлению", - сказал Путин.Он отметил рост товарооборота между странами.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/biznes-1815102847.html

армения

россия

русский (остров)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)