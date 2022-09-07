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Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении
Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении - РИА Новости, 07.09.2022
Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении
Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:11
2022-09-07T14:11
экономика
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ."Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Много сделано вашим правительством по этому направлению", - сказал Путин.Он отметил рост товарооборота между странами.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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армения
россия
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экономика, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Армения, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
14:11 07.09.2022
 
Путин отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении

Путин на встрече с Пашиняном отметил стабилизацию экономической ситуации в Армении

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ.
"Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Много сделано вашим правительством по этому направлению", - сказал Путин.
Он отметил рост товарооборота между странами.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
12:50
Путин прокомментировал отъезд бизнесменов в другие страны
 
ЭкономикаАрменияРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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